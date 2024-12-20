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恒指收市跌31點 科指升0.1% 成交一周最多 北水流入減 港股全周轉跌

美股隔晚反覆，美期、日韓台股保持向下，滬深300、上證、恒指、國指倒跌。微信小店推「送禮」功能，騰訊（0700）升2.7%。小菜園（0999）上市，升13.65%。大市成交增24%，創一周高，北水流入則減少88%。全周計，三大指數均轉跌。內地LPR維持不變，市場憧憬政策加碼，中國1年期國債殖利率跌至1%，為2009年來首次，人民幣變動不大，交易員稱中資機構在境內外市場賣出美元。

恒指今早低開55點，高位升123點，低位跌59點，高低波幅183點。上升股份比例為24.54%，下跌為40.14%，無升跌為35.3%。

恒指收市跌31點或0.16%，報19720點，大市成交金額1784億元，較上日增加24.91%，是12月10日2475.42億元成交後最多；國指跌8點或0.12%，報7143點。恒生科技指數收報4444點，升0.11%。

藍籌股成交金額993.58億元，佔大市成交55.69%；科指成份股成交金額719.23億元，佔大市成交40.31%；國指成份股成交金額872.12億元，佔大市成交48.88%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.01%，至101.61億元，佔大市成交5.69%。牛熊證成交金額47.14億元，增加7.01%；窩輪成交金額54.46億元，增加7%。

藍籌29隻升，48隻下跌，6隻無升跌。中芯國際（0981）升8.22%，收報28.3元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌5.42%，收報42.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.36元，升15.54%；跌幅最大的是快手（1024）收報42.75元，跌5.42%。

恒指曾升穿20天線(19762.58點)。科指續高於20天線(4428.65點)，曾升穿50天線(4469.83點)。

北水南下合計淨流入16.32億元，較上日減少88.83%，是12月16日後收市新低，當日流出3.8億元。北水連續第4日流入，累計流入262.75億元，對上一次連續4日淨流入是年11月19日。北水本月累計流入652.87億元，按月減少47.78%，N/A，金額是9月後新低，連續第18個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.3%，低見19692.68點，今日收市報19720.7點，是12月17日後收市新低，當日報19700.48點。連跌2日，累計跌143.85點，對上一次連跌2日是12月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月9日。

科指曾升最多1.09%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為2.29%。高見4487.66點，是12月18日4489.4點後最高。收市報4444.19點，是12月18日後收市新高，當日報4468.85點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是10月2日。

國指曾跌最多0.4%，低見7123.79點，收市報7143.88點，是12月17日後收市新低，當日報7105.44點。連跌2日，累計跌36.91點，對上一次連跌2日是12月16日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月4日。

一周表現

恒指本周累跌1.25%或250點，跌幅是11月15日後最大，當時收市跌幅為6.28%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升9.27%，其次為理想（2015）及舜宇（2382），分別升8.49%及6.15%。而表現最差的是快手（1024），累跌8.06%，其次為萬洲（0288）及信義光能（0968），分別跌7.83%及7.14%。

國指本周累跌0.59%或42點，跌幅是11月22日後最大，當時收市跌幅為1.33%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升9.27%，其次為理想（2015）及舜宇（2382），分別升8.49%及6.15%。而表現最差的是快手（1024），累跌8.06%，其次為神華（1088） 及阿里巴巴（9988），分別跌7.1%及6.59%。

科指本周累跌0.79%或35點，跌幅是11月22日後最大，當時收市跌幅為1.89%；本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升10.09%，其次為中芯國際（0981）及理想（2015），分別升9.27%及8.49%。而表現最差的是快手（1024），累跌8.06%，其次為阿里巴巴（9988）及比亞迪電子（0285），分別跌6.59%及6.34%。

午後消息股表現

騰訊（0700）公布與榮耀簽戰略合作協議 攜手發展AI和雲領域。收報426.4元，升2.7%。

愛高集團（0328）股價午後突急瀉86%。創上市新低，見0.68元，收報0.73元，跌85.96%。

今早及隔晚消息股表現

國泰（0293）回購67.4億元2026年到期可轉換債券。收報9.34元，跌1.68%。

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國天瑞水泥（1252）收報0.37元，跌7.5%。

國際家居零售（1373）見52周低0.98元，收報1元，無升跌。

童園國際（3830）收報0.026元，無升跌。

瑋俊生物科技（0660）停牌。

小菜園（0999）上市，定價8.5元。曾高見9.7元，低位見8.5元，收報9.66元，升13.65%。

華置（0127）15.91億售倫敦物業。收報1.18元，無升跌。

A股價格波動，中興通訊（0763）：經營活動一切正常，無應披露而未披露重大事項。收報21.8元，跌1.13%。

中遠海運（1199）披露收購長和（0001）旗下HLT及TLT最終估值。中遠海運收報4.46元，跌0.67%。

長和（0001）收報40.6元，跌0.61%。

美的置業（3990）控股股東之一盧德燕收購執董股份約2%，涉資8640萬。收報2.86元，跌0.69%。

英皇資本（0717）全年轉賺6636萬，不派息。收報0.055元，跌3.51%。

AEON信貸財務（0900）首9個月少賺2.5%，稱信貸違約保持在高位。收報5.82元，升0.69%。

港交所（0388）企管諮詢完成總結， 明年7月1日生效，不得有在任超過9年獨董。港交所就優化新股定價機制諮詢，擬引入公眾持股分層及予基石投資者售股彈性。收報296元，跌0.94%。

周大福（1929）明年首推100%再生金產品系列。收報6.61元，升0.15%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.46元，收報11.36元，升0.18%；康耐特光學（2276）創上市新高，見20元，收報19.82元，升10.85%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.43元，收報4.42元，升2.55%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見54.7元，收報54.7元，升10.28%；經緯天地（2477）創上市新高，見6.6元，收報5.95元，升4.02%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見35.9元，收報34.55元，跌2.4%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見30元，收報29.75元，升2.59%；小菜園（0999）創上市新高，見9.7元，創上市新低，見8.5元，收報9.66元，升13.65%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9040.15元，收報9040.15元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1105.4元，收報1105.4元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1081.05元，收報1080.6元，升0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1163.55元，收報1163.55元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見570.8元，收報570.8元，升0.05%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1078.55元，收報1078.55元，升0.04%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見132.6元，收報132.6元，升0.15%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見55.04元，收報55.04元，升0.66%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1074.95元，收報1074.8元，升0.07%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7873.1元，收報7873.1元，升0.31%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.59元，收報2.59元，升1.57%；金利來集團（0533）創52周高，見1.42元，收報1.42元，升0.71%；中視金橋（0623）創52周高，見1.48元，收報1.4元，升13.82%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升7.41%；中國集成控股（1027）創52周高，見1.35元，收報1.2元，升20%；丘鈦科技（1478）創52周高，見7.12元，收報6.97元，升6.57%；承達集團（1568）創52周高，見0.5元，收報0.465元，升8.14%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.112元，收報0.112元，升3.7%；九興控股（1836）創52周高，見16.1元，收報16.1元，升6.62%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見6.85元，收報6.77元，跌0.44%。

破底股方面

33隻股份創上市新低，其中十隻包括，資本界金控（0204）低見0.078元，收報0.083元，跌7.78%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.68元，收報0.73元，跌85.96%；世紀城市國際（0355）低見0.123元，收報0.144元，升9.09%；融太集團（1172）低見0.019元，收報0.02元，跌4.76%；新礦資源（1231）低見0.25元，收報0.29元，無升跌；培力農本方（1498）低見0.51元，收報0.6元，升3.45%；正通汽車（1728）低見0.07元，收報0.075元，跌1.32%；鴻盛昌資源（1850）低見0.118元，收報0.13元，跌7.14%；金石控股集團（1943）低見0.076元，收報0.076元，跌2.56%；眾安智慧生活（2271）低見0.415元，收報0.49元，升11.36%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤（1171）低見8.58元，收報8.68元，跌2.69%；遠東發展（0035）低見0.9元，收報0.9元，跌2.17%；大快活集團（0052）低見6元，收報6.17元，升0.98%；信和置業（0083）低見7.47元，收報7.54元，跌0.66%；漢國置業（0160）低見1.07元，收報1.07元，跌2.73%；英皇國際（0163）低見0.2元，收報0.21元，升1.94%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；正商實業（0185）低見0.155元，收報0.155元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.92元，無升跌；爪哇控股（0251）低見1.34元，收報1.36元，跌2.16%。

異動股

上升異動股，包括，金輪天地控股（1232）收報0.066元，升53.49%；世大控股（8003）收報0.148元，升34.55%；賞之味（8096）收報0.146元，升30.36%；時富金融服務集團（0510）收報0.4元，升26.98%；永旺（0984）收報0.495元，升26.92%；中油潔能控股（1759）收報0.57元，升26.67%；微盟集團（2013）收報2.57元，升25.37%；世紀建業（0079）收報0.125元，升25%；康特隆（1912）收報0.13元，升22.64%；裕程物流（8489）收報0.148元，升22.31%。

下跌異動股，包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新低，見0.68元，收報0.73元，跌85.96%；新都酒店（8315）創上市新低，見0.057元，收報0.058元，跌61.33%；量子思維（8050）收報0.22元，跌37.14%；密迪斯肌（8307）收報0.13元，跌30.85%；積木集團（8187）收報1.02元，跌29.66%；中國華君（0377）收報0.77元，跌28.04%；ＧＢＡ集團（0261）平上市低位0.11元，收報0.113元，跌22.6%；綠心集團（0094）收報0.045元，跌22.41%；盛良物流（8292）收報0.061元，跌18.67%；環球印館（8448）收報0.041元，跌18%；高科橋（9963）收報0.35元，跌17.65%。

 