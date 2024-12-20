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證監會：建議聯交所改善發行人不遵守須予公布及關連交易規則

證監會發表報告，檢討香港聯合交易所在2022年及2023年期間規管上市事宜的表現。證監會就今年的檢討議題識別出若干需要改善的範疇，並向聯交所作出進一步建議。其中一個常見而有待改善的情况是，上市發行人不遵守有關須予公布的交易及關連交易的規則。證監會建議，聯交所應採取除了發出指引信或警告信以外的措施，以改善發行人在這個範疇的合規情况和標準。

在處理發行人的股價及成交量異動時，聯交所將涉嫌違反《證券及期貨條例》的若干個案轉介證監會。證監會建議，聯交所應加強其有關方面的內部程序，包括作出查詢、員工培訓及在接獲發行人的否定式確認後的跟進行動。

該會在檢討報告中提及，聯交所已因應證監在2022年報告提出的建議採取措施，而在檢討期間，證監會評估聯交所上市科的一般營運、流程及程序，並審視聯交所如何處理發行人不遵守《上市規則》中有關披露重要資料的規定的情况，對發行人的股價及成交量異動的處理方法，及對首次公開招股申請作出的審閱。

 

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