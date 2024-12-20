在處理發行人的股價及成交量異動時，聯交所將涉嫌違反《證券及期貨條例》的若干個案轉介證監會。證監會建議，聯交所應加強其有關方面的內部程序，包括作出查詢、員工培訓及在接獲發行人的否定式確認後的跟進行動。

該會在檢討報告中提及，聯交所已因應證監在2022年報告提出的建議採取措施，而在檢討期間，證監會評估聯交所上市科的一般營運、流程及程序，並審視聯交所如何處理發行人不遵守《上市規則》中有關披露重要資料的規定的情况，對發行人的股價及成交量異動的處理方法，及對首次公開招股申請作出的審閱。

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