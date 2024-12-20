港交所提到，今年內亦迎來2家18C特科科技公司、3家GEM改革後上市公司，以及首宗特殊目的收購公司併購交易。港交所續提到，昨日亦就優化首次公開招股市場定價等刊發諮詢文件。

各類金額產品市場方面，港交所提到隨著宏觀環境改善帶動市場氣氛好轉，港交所在所有市場於第3和第4季均創下單日成交記錄，特別為今年10月8日，股票現貨市場的成交金額創下6200億元新高；另截至11月30日，期貨及期權的日均成交量達到157萬張合約，較去年同期升16%；截至11月底，平均每日成交金額達到187億元，較去年同期增長34%。

互聯互通方面，港交所提到今年11月為互聯互通十周年，其機制內適用的金融產品亦不斷擴充，預計之後將有更多優化舉措落實，包括將房地產投資信託基金（REITs）納入滬深港通，以及推出港股通人民幣櫃台。

倫敦金屬交易所（LME）方面，港交所表示LME於年內亦表現強勁，年初至11月30日平均每日成交量較一年前增加22%。LME於7月認可沙特阿拉伯吉達（Jeddah）作為銅和鋅的倉庫交貨點，並繼續探討香港作為認可交割地點的可能性。

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