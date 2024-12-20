香港金融管理局公布，第3季信用卡交易總額2488億元，按季增加4.0%，按年增加9.8%。在交易總額當中，1640億元為香港消費，佔比65.9%，但759億元為海外消費，佔比30.5%，首次突破30%，而90億元為現金貸款，佔比3.6%。
至於第3季末，在市面流通的信用卡總數為2030萬張，按季上升2%，按年上升3.9%。在第3季，信用卡總交易量3.29億宗，按季增加2.2%，按年增加19.6%。
扣帳卡方面，第3季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加4.3%至5402萬宗，總額則按季增加2.5%至684億元。總交易量按年增加18.2%，總額按年增加0.3%。
另外， 金管局指，第三季儲值支付工具總交易金額1888億元，按季上升8.6%，當中448億元為銷售點消費支付，280億元為網上消費支付，173億元為個人對個人轉帳，987億元為增值。總交易量約為20億宗，按季上升2.6%。至於第3季度總交易量及總交易金額按年分別增加3.3%及11.8%。
於第3季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為7747萬個，按季上升2.8%，按年增長12.6%。
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