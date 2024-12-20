文章日期：2024年12月20日 17:13
中移動（0941）公布，11月移動業務客戶總數10.05億戶，淨增加82.4萬戶。當中5G網絡客戶數約5.47億戶。
有線寬帶業務方面，月內客戶總數約3.16億戶，淨增加103.4萬戶，今年累計淨增長1762.2萬戶。
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