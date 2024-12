Ping An Asset Management Co., Ltd. 亦申報同日增持6725.5萬股,均價6.3056元,持股量由4.98%升至5.01%。

其他報道

中移動11月5G網絡客戶5.47億戶

本港第三季信用卡海外消費佔交易總額首破30%

證監會:建議聯交所改善發行人不遵守須予公布及關連交易規則

港交所:今年IPO集資額830億元為全球四大之一

全日沽空金額減1% 騰訊沽空增2%

金管局與阿聯酋央行簽諒解備忘錄 債務資本互聯互通

意大利查長和出售資產交易稅務問題

金管局委任周文正為助理總裁 (金融基建)

港上月通脹1.4% 低過預期

恒指收市跌31點 科指升0.1% 成交一周最多 北水流入減 港股全周轉跌

財庫局:港股交投轉趨活躍 政策方向是不斷「做大個餅」

本月全國汽車置換更新超過310萬輛 商務部研究明年以舊換新政策

傳裁員300人 仁孚集團:報道失實 本月進行架構調整 少於20人受影響