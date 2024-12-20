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被要求付95億人幣 萬達指融創無要求回購股份合同依據

有內地媒體指，有關融創中國（1918）向中國國際經濟貿易仲裁委員會提起對萬達集團的仲裁，要求萬達支付95億元人民幣（下同）的股份回購款，萬達集團內部人士向內媒表示，融創中國並無要求萬達集團回購股份的相關合同依據，因此要求回購股份的理由不成立。

該內部人士稱，關於該筆投資，雙方在投資協議中並沒有簽訂業績對賭條款，目前也不存在必須回購股權的情況。因此，萬達集團認為融創沒有理由要求回購股份。萬達對仲裁結果持樂觀態度，希望盡快取得仲裁結果，以保障合法權益。

《澎湃新聞》早前報道，事件涉及融創與萬達商管簽訂的戰略投資協議，融創要求萬達集團和萬達商管支付相應的股份回購款95億元。目前該仲裁申請已被受理。  

 

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