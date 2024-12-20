該內部人士稱，關於該筆投資， 雙方在投資協議中並沒有簽訂業績對賭條款，目前也不存在必須回購 股權的情況。因此，萬達集團認為融創沒有理由要求回購股份。萬達 對仲裁結果持樂觀態度，希望盡快取得仲裁結果，以保障合法權益。

《澎湃新聞》早前報道， 事件涉及融創與萬達商管簽訂的戰略投資協議，融創要求萬達集團和 萬達商管支付相應的股份回購款95億元。 目前該仲裁申請已被受理。

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