會計及財務匯報局就核數師香港立信德豪會計師事務所及其執業董事 於截至2011年3月31日年度至2016年3月31日年度的連 續6年期間，就中國水務（0855）的審計多次違反審計準則， 對該公司、2011年度和2012年度審計的項目合伙人盧毅恒和 2013年度至2016年度審計的項目合伙人林鴻恩作出處分，包 括對立信德豪罰款84萬元、對盧毅恒罰款19. 6萬元及對林鴻恩罰款42萬元， 及指示盧毅恒及林鴻恩完成額外持續專業進修小時。

受規管者悉數承認其違規行為，並主動與會財局商討及達成早期和解 。他們全面接受紀律處分及額外持續專業進修指示。基於受規管者的 合作態度，會財局酌情減輕罰款30%。

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