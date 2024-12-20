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國泰航空11月載客201萬人次按年增23%

國泰航空（0293）公布，11月載客約201萬人次，按年增加23.1%，收入乘客千米數按年上升 25.8%。乘客運載率上升3個百分點至83.5%，而可用座位千米數則按年增加21.3%。至於11個月載客人次按年增加27%至2057.8萬人次，可用座位千米上升31.5%，而收入乘客千米數則上升 26.7%。顧客及商務總裁劉凱詩表示，11月客運業務保持強勁，自今年以來其旅客量已第四次錄得單月逾200萬人次，其中由香港、澳洲及東南亞前往日本及南韓的客運需求殷切。

至於11月運載14.26萬公噸貨物，按年增加15%。貨物收入噸千米數按年增加11.9%，運載率上升1.2個百分點至62.3%，而可用貨物噸千米數則按年增加 9.8%。該集團指，11個月載貨量按年增加10.9%至138.8萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.9%，而貨物收入噸千米數則上升4.8%。

該集團亦指，由明年1月起， 國泰航空連同香港快運的航班數量會達至疫情前的100%。年內增加招募和培訓約7000名新員工，創歷年新高。員工總數現已超越3萬人。集團預計明年突破100個客運航點。

劉凱詩表示，集團預期下半年業績表現理想，主要受惠於貨運需求上升及燃油價格下降，但客運收益率轉趨正常，部分抵銷有關利好因素。

此外，該集團下半年的業績亦包括因中國國航（0753）發行A股而錄得預計約5億元的視作出售收益。至於來自聯屬公司的業績預期於今年下半年較上半年有所改善。

 

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