至於11月運載14.26萬公噸貨物，按年增加15%。 貨物收入噸千米數按年增加11.9%，運載率上升1. 2個百分點至62.3%，而可用貨物噸千米數則按年增加 9.8%。該集團指，11個月載貨量按年增加10.9% 至138.8萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.9%， 而貨物收入噸千米數則上升4.8%。

該集團亦指，由明年1月起， 國泰航空連同香港快運的航班數量會達至疫情前的100%。 年內增加招募和培訓約7000名新員工，創歷年新高。 員工總數現已超越3萬人。集團預計明年突破100個客運航點。

劉凱詩表示，集團預期下半年業績表現理想， 主要受惠於貨運需求上升及燃油價格下降，但客運收益率轉趨正常， 部分抵銷有關利好因素。

此外，該集團下半年的業績亦包括因中國國航（0753） 發行A股而錄得預計約5億元的視作出售收益。至於來自聯屬公司的 業績預期於今年下半年較上半年有所改善。

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