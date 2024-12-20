Trio AI與香港電訊將在備忘錄合作框架下，探索在香港、大灣區及東南亞地區轉售、市場推廣和宣傳 AISC 解決方案的機會。他說，我們在8月23日上線及運營香港首個千卡算力集群，未來將持續擴大投資，具備萬卡擴展性。香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，他們與Trio AI的策略夥伴關係擴大了高效能運算服務的可及性，惠及更廣泛的企業和機構，以應對由 AI 帶動的日益增長的超級運算需求，同時促進創新並提高各行業的營運效率。透過香港電訊的AI Superhighway作為基礎，他們提供超高速和超低時延的網絡連接，將Trio AI的1024-GPU算力集群，與本地企業和機構的數據中心緊密連接。

未來兩年，Trio AI 將與香港電訊緊密合作，識別、開發和落實 AISC 解決方案的行銷策略。此次合作還將專注於多品牌GPU管理和AI 專業服務，並將探索如何利用Trio AI的AI算力和伺服器，為香港客戶提供高質量的AI算力資源。