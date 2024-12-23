個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.01%，折合報425.01元；阿里巴巴（9988）跌2.4%，折合報79.94元；美團（3690）升1.5%，折合報159.41元；匯控（0005）升0.24%，折合報75.03元；建行（0939）升0.18%，折合報6.24元。

道期現升0.193%；標期現升0.22%；納期現升0.24%。日本東證指數現升0.42%；韓國KOSPI指數現升0.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.59%。

VIX指數隔晚跌23.78%或5.73點，報18.36點。

紐油現升0.23%或0.16美元，報69.62美元；布油現升0.1%或0.08美元，報73.02美元；金價現跌0.01%或0.41美元，報2622.5美元；LME 銅期貨隔晚升0.65%或58美元，報8941美元。比特幣現跌0.41%或395.84美元，報94715.98美元；美國10年期債息現升0.22%或0.01厘，報4.5322厘。

今日焦點股份可留意：

康耐特光學（2276）折讓19%配股 籌8億。

越疆科技（2432）上市，定價18.8元。

恒達集團（3616）最快今公布業績。

金監總局批准任丁向群任為中國人保（1339）董事長。

金邦達寶（3315）發盈警料今年純利最多削七成。

蔚來（9866）旗艦車型ET9訂單超預期，首批999架限量版已售罄。

匯控（0005）就出售法國壽險業務簽備忘錄，料錄1億歐元稅前虧損。

中銀（2388）：偽冒保費扣賬短訊與該行無關，提醒慎防虛假短訊。

國泰航空（0293）11月載客201萬人次按年增23%。

被要求付95億人幣，萬達指融創（1918）無要求回購股份合同依據。

中電信（0728）11月5G套餐用戶淨增184萬戶。

平保（2318）增持建行至5%。

中國聯通（0762）11月5G套餐累計2.89億戶。

中移動（0941）11月5G網絡客戶5.47億戶。

港交所（0388）：今年IPO集資額830億元為全球四大之一 。

意大利查長和（0001）出售資產交易稅務問題。