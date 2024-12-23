恒指今早高開122點或0.63%，報19843點，大市成交金額27億元；國指今早高開50點或0.71%，報7194點。恒生科技指數開市報4481點，升0.84%。上升股份比例為10.03%，下跌為2.33%，無升跌為87.62%。