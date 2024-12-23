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恒指今早高開122點 科指升0.84% 越疆上市升4.7%

恒指今早高開122點或0.63%，報19843點，大市成交金額27億元；國指今早高開50點或0.71%，報7194點。恒生科技指數開市報4481點，升0.84%。上升股份比例為10.03%，下跌為2.33%，無升跌為87.62%。

藍籌49隻升，7隻下跌，27隻無升跌。新東方（9901）升2.78%，報48.05元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌0.53%，報9.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報36.1元，升2.27%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.42元，跌0.53%。

恒指升穿20天線(19797.22點)。科指升穿50天線(4466.1點)。

順豐控股（6936）：超額配股權失效 H股獲納入互聯互通名單。開市報34.45元，升1.47%。

康耐特光學（2276）折讓19%配股 籌8億。平上市高位20元，開市報20元，升0.91%。

越疆科技（2432）上市，定價18.8元。創上市新高，見19.7元，平上市低位18.8元，開市報19.7元，升4.79%。

恒達集團（3616）最快今公布業績。停牌。

金監總局批准任丁向群任為中國人保（1339）董事長。開市報3.7元，升0.27%。

金邦達寶（3315）發盈警料今年純利最多削七成。開市報0.97元，跌3.96%。

蔚來（9866）旗艦車型ET9訂單超預期，首批999架限量版已售罄。開市報36.1元，升2.27%。

匯控（0005）就出售法國壽險業務簽備忘錄，料錄1億歐元稅前虧損。開市報74.1元，無升跌。

中銀（2388）：偽冒保費扣賬短訊與該行無關，提醒慎防虛假短訊。開市報24.65元，無升跌。

國泰航空（0293）11月載客201萬人次按年增23%。開市報9.35元，升0.11%。

被要求付95億人幣，萬達指融創（1918）無要求回購股份合同依據。開市報2.43元，跌0.41%。

中電信（0728）11月5G套餐用戶淨增184萬戶。開市報4.88元，升0.62%。

平保（2318）增持建行至5%。開市報45.6元，升0.33%。

中國聯通（0762）11月5G套餐累計2.89億戶。無成交，報7.15元。

中移動（0941）11月5G網絡客戶5.47億戶。開市報75.8元，升0.6%。

港交所（0388）：今年IPO集資額830億元為全球四大之一 。開市報296元，無升跌。

意大利查長和（0001）出售資產交易稅務問題。開市報40.8元，升0.49%。

破頂股表現

破頂股包括，越疆科技（2432）開市報19.7元，升4.79%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.59元，開市報2.59元，無升跌；復宏漢霖（2696）創52周高，見23.95元，開市報23.95元，升0.21%。

破底股方面

創52周低，其中包括，遠東發展（0035）低見0.88元，開市報0.88元，跌2.22%；和記電訊香港（0215）低見0.92元，開市報0.92元，無升跌；久泰邦達能源（2798）低見0.81元，開市報0.81元，跌3.57%。

異動股

上升異動股，包括，華控康泰（1312）開市報0.031元，升14.81%；南南資源（1229）開市報0.169元，升14.19%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.107元，升11.46%；從玉智農（0875）開市報1.7元，升10.39%；維信金科（2003）開市報2.16元，升9.09%；衛龍美味（9985）開市報7.92元，升8.49%；中國玻璃（3300）開市報0.465元，升6.9%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.187元，升6.25%；金山雲（3896）開市報4.96元，升5.76%；易和國際控股（8659）開市報0.38元，升5.56%。

下跌異動股，包括，坤集團（0924）開市報0.52元，跌11.86%；佳兆業美好（2168）開市報1.45元，跌9.38%；時代中國（1233）開市報0.34元，跌6.85%；大成生化科技（0809）開市報0.094元，跌6%；高鑫零售（6808）開市報2.4元，跌5.51%；超媒體控股（0072）開市報0.23元，跌5.35%；金邦達寶嘉（3315）開市報0.97元，跌3.96%。

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