港元現報7.7693元升值64點子，曾升值最多9點子，報7.7748元，亦曾升值最多65點子，報7.7692元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為480.39億元，較再上一日增32.66億元，總結餘是10月7日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.02點子至4.02952%，是12月17日後最低；1星期HIBOR升14.4點子至4.52976%，是10月15日後最高；2星期HIBOR跌0.65點子至4.66232%，是12月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.35214%，是12月20日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.18435%，是12月20日後最低；12個月期HIBOR升1.28點子至4.2%，是9月9日後最高。

美元指數現報107.717升值0.096點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4301%，連續5日收窄，利差是2024年10月08日後最窄，當日差距為-0.346%。

對上一次連續5日收窄，是2024年12月02日，當日利差報-0.6009%。

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