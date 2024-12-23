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恒指半日升137點 科指0.49% 越疆上市升幅收窄至0.2%

聯儲局看重的核心PCE通脹指標低於預期，推動減息押注升溫，亞股普遍上升，僅深成下跌。聖誕節假期臨近，港股明日只有半日市，全周只有兩日半，恒指波幅收窄。

恒指今早高開122點，高位升203點，低位升25點，高低波幅178點。上升股份比例為27.42%，下跌為23.72%，無升跌為48.84%。

恒指半日升137點或0.7%，報19857點，大市成交金額679億元；國指升52點或0.73%，報7195點。恒生科技指數收報4466點，升0.49%。

藍籌股成交金額321.1億元，佔大市成交47.29%；科指成份股成交金額209.73億元，佔大市成交30.88%；國指成份股成交金額293.22億元，佔大市成交43.18%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.43億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.02%，至77.2億元，佔大市成交11.35%。牛熊證成交金額42.97億元，減少8.84%；窩輪成交金額34.22億元，減少37.16%。

藍籌62隻升，16隻下跌，5隻無升跌。百度 （9888）升3.9%，收報85.15元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.51%，收報69.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報18.28元，升11.74%；跌幅最大的是舜宇（2382）創52周高，見73元，收報69.85元，跌2.51%。

恒指上試10天線(19952.63點)，曾跌穿20天線(19797.93點)。科指曾升10天線(4482.63點)，曾跌穿20天線(4440.18點)、50天線(4465.79點)。

北水南下合計淨流入11.38億元，較上日減少30.23%，連續第5日流入，累計流入274.13億元，對上一次連續5日淨流入是11月20日。北水本月累計流入664.26億元，按月減少46.87%。

順豐控股（6936）：超額配股權失效 H股獲納入互聯互通名單。平上市高位35.5元，收報35.05元，升3.24%。

康耐特光學（2276）折讓19%配股 籌8億。創上市新高，見22.9元，收報20.65元，升4.19%。

越疆科技（2432）上市，定價18.8元。曾高見21.4元，升13.83%收報18.84元，升0.21%。

恒達集團（3616）最快今公布業績。停牌。

金監總局批准任丁向群任為中國人保（1339）董事長。收報3.72元，升0.81%。

金邦達寶（3315）發盈警料今年純利最多削七成。平上市低位0.95元，收報0.96元，跌4.95%。

蔚來（9866）旗艦車型ET9訂單超預期，首批999架限量版已售罄。收報35.15元，跌0.42%。

匯控（0005）就出售法國壽險業務簽備忘錄，料錄1億歐元稅前虧損。收報74.9元，升1.08%。

中銀（2388）：偽冒保費扣賬短訊與該行無關，提醒慎防虛假短訊。收報24.8元，升0.61%。

國泰航空（0293）11月載客201萬人次按年增23%。收報9.53元，升2.03%。

被要求付95億人幣，萬達指融創（1918）無要求回購股份合同依據。收報2.41元，跌1.23%。

中電信（0728）11月5G套餐用戶淨增184萬戶。收報4.85元，無升跌。

平保（2318）增持建行至5%。收報46.4元，升2.09%。

中國聯通（0762）11月5G套餐累計2.89億戶。收報7.32元，升2.38%。

中移動（0941）11月5G網絡客戶5.47億戶。收報75.75元，升0.53%。

港交所（0388）：今年IPO集資額830億元為全球四大之一 。收報298元，升0.68%。

意大利查長和（0001）出售資產交易稅務問題。收報41.25元，升1.6%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.48元，收報11.48元，升1.06%；康耐特光學（2276）創上市新高，見22.9元，收報20.65元，升4.19%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見55.9元，收報54.95元，升0.46%；德益控股（9900）創上市新高，見9元，收報8.25元，升0.49%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見30.2元，收報29.7元，跌0.17%；越疆科技（2432）高見21.4元，收報18.84元，升0.21%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1141.95元，收報1141.95元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1105.5元，收報1105元，跌0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1081.25元，收報1081.25元，升0.06%；達力集團（0029）創52周高，見10.82元，收報10.72元，升8.5%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.59元，收報2.59元，無升跌。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見32.25元，收報31.8元，升0.47%；舜宇（2382）創52周高，見73元，收報69.85元，跌2.51%；建行（0939）創52周高，見6.37元，收報6.35元，升2.09%；。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色管理（0106）低見0.011元，收報0.011元，跌8.33%；德祥地產（0199）低見0.193元，收報0.203元，升0.5%；資本界金控（0204）低見0.076元，收報0.088元，升6.02%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.5元，收報0.53元，跌27.4%；富陽（0352）低見0.061元，收報0.061元，跌14.08%；龍輝國際控股（1007）低見0.117元，收報0.123元，跌8.21%；暢由聯盟（1039）低見0.052元，收報0.052元，跌13.33%；加科思－Ｂ（1167）低見1.23元，收報1.24元，跌3.88%；知行汽車科技（1274）低見16.14元，收報16.3元，跌2.04%；正通汽車（1728）低見0.068元，收報0.071元，跌5.33%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.9元，無升跌；科聯系統（0046）低見1.54元，收報1.54元，跌0.65%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.93元，升1.09%；龍記集團（0255）低見1.06元，收報1.06元，跌0.93%；WKK INTL（0532）低見0.3元，收報0.305元，跌3.17%；金源發展國際實業（0677）低見0.38元，收報0.38元，無升跌；首惠產業金融（0730）低見0.102元，收報0.103元，跌6.36%；信星集團（1170）低見0.55元，收報0.55元，跌8.33%；兗礦能源（1171）低見8.58元，收報8.59元，跌1.04%。

異動股

上升異動股，包括，源想集團（8401）收報0.202元，升69.75%；偉源控股（1343）收報0.088元，升25.71%；盛良物流（8292）收報0.075元，升22.95%；卡森國際（0496）創52周高，見0.395元，收報0.37元，升21.31%；領悅服務（2165）收報1.31元，升21.3%；聚利寶控股（8527）收報0.44元，升20.55%；飲食天王（環球）（8619）收報0.062元，升19.23%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）收報0.135元，升17.39%；濠亮環球（8118）收報0.075元，升17.19%；中國農產品交易（0149）收報0.042元，升16.67%。

下跌異動股，包括，世大控股（8003）收報0.085元，跌42.57%；光尚文化控股（8082）收報0.029元，跌38.3%；ALCO HOLDINGS（0328）創上市新低，見0.5元，收報0.53元，跌27.4%；中國集成控股（1027）收報0.91元，跌24.17%；曼妠（8186）見52周低0.7元，收報0.7元，跌21.35%；中油潔能控股（1759）收報0.465元，跌18.42%；維天運通（2482）收報0.77元，跌17.2%；ＭＩ能源（1555）收報0.023元，跌14.81%；雙樺控股（1241）收報0.101元，跌14.41%；富陽（0352）創上市新低，見0.061元，收報0.061元，跌14.08%；暢由聯盟（1039）創上市新低，見0.052元，收報0.052元，跌13.33%。

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