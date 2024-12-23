據張之傑在社群媒體平台「LinkedIn」顯示，他在今年11月份已離任新世界發展相關高級總監職務及K11 Concepts Limited執行副總裁兼職務，並於12月份開始於「K11 Concepts Management Limited」工作，並出任該集團行政總裁職務。

據其社群媒體平台介紹，「K11 Concepts Management Limited」主要是負責為資產擁有人營運香港及中國現有十多個K11零售商場﹔建立K11的體驗、產品及Gentry Club 等新企業﹔以及與全球業主合作，在海外發展K11 文化藝術區和零售物業。

新世界今年9月底稱擬精簡其K11業務，專注於物業租賃業務，但亦擬在全球發展「K11」品牌，故以2.09億元向鄭志剛旗下的離岸公司「AC Group Limited」出售K11相關的管理公司，並與鄭志剛一方訂立了服務總協議，在10月1日起生效。當中正正包括上述的「Gentry Club」的會所業務。

記者：方楚茵

其他報道

特朗普：馬斯克不可能成為美國總統 讓位屬謠言

八達通：的士司機可透過八達通網絡接受PayMe付款

證監會黃天祐及梁鳳儀與中國財政部長藍佛安等高層在北京會面

半日沽空金額減29% 騰訊沽空增50%

恒指半日升137點 科指0.49% 越疆上市升幅收窄至0.2%

華僑銀行連續兩年向初級員工派資助 港員工每人獲發5400元

滬深三大指數半日個別走 滬指一枝獨秀

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 貨幣總結餘升 齊創兩個月高

NHK：本田與日產計劃於6月就合併達成最終協議

匯控約75億元出售法國壽險業務 料錄8億元稅前虧損

積金評級料12月強積金人均蝕 2100元 惟全年回報有望升9% 人均賺2.16萬元

據報多家本地券商下調新世界股債孖展融資比率