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鄭志剛愛將張之杰任K11 Concept行政總裁 於新公司續管理K11

本報在10月份曾報道，鄭志剛在今年9月底由新世界（0017）執行副主席兼行政總裁轉任為非執行副主席，並向新世界收購一系列K11管理公司業務後，曾任K11集團高級執行副總裁兼新世界發展高級商務總監張之傑（張之杰）旋即在10月註冊成立一間名為「K11 Concepts Management Limited」的新公司。

據張之傑在社群媒體平台「LinkedIn」顯示，他在今年11月份已離任新世界發展相關高級總監職務及K11 Concepts Limited執行副總裁兼職務，並於12月份開始於「K11 Concepts Management Limited」工作，並出任該集團行政總裁職務。

據其社群媒體平台介紹，「K11 Concepts Management Limited」主要是負責為資產擁有人營運香港及中國現有十多個K11零售商場﹔建立K11的體驗、產品及Gentry Club 等新企業﹔以及與全球業主合作，在海外發展K11 文化藝術區和零售物業。

新世界今年9月底稱擬精簡其K11業務，專注於物業租賃業務，但亦擬在全球發展「K11」品牌，故以2.09億元向鄭志剛旗下的離岸公司「AC Group Limited」出售K11相關的管理公司，並與鄭志剛一方訂立了服務總協議，在10月1日起生效。當中正正包括上述的「Gentry Club」的會所業務。

記者：方楚茵

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