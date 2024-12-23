IG 資深市場策略師 Filippo Diodovich 預測，2025年1至2月，比特幣價格有望達到 110,000 至 125,000 美元。IG在《2025 年投資展望》指出，加密貨幣市場在 2024 年穩步增長，2025 年將迎來新的突破。美國證券交易委員會（SEC）新主席的任命，預計將帶來更為溫和的加密監管政策，重建市場信心。

同時，機構投資者的積極參與及資金流入，進一步支持比特幣的上行潛力。此外，以太幣（Ethereum）及 Solana 等主流加密貨幣亦預計呈現增長潛力，以太幣目標價為 3,800 至 4,000 美元，Solana 目標價為 280 至 300 美元。

IG 資深市場分析師 Christian Henke則指出，2025 年美股市場可能面臨政策調整與市場波動加劇的挑戰，尤其是在後選舉年。根據歷史數據，後選舉年通常是美國總統周期中表現最疲弱的 一年，標普 500 指數（S&P 500）平均漲幅僅為 4.8%。

港股方面，儘管恒生指數在 2024 年成功打破連續四年的跌勢，錄得強勁反彈，但港股市場的前景依然充滿挑戰。IG 市場分析師 Hebe Chen 指出，中國的經濟增長預計將放緩，國際貨幣基金組織 (IMF) 預測2025年GDP增長將低於4.5%，2026年將進一步下降。此外，特朗普將於2025年初重返白宮，為中國經濟復蘇及地區穩定帶來更多不明朗因素。

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