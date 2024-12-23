moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

IG Group：比特幣料達12.5萬美元

金融交易服務提供商 IG Group （IGG）發布 2024 年市場回顧及 2025 年投資展望，預測比特幣（BTC）於 2025 年首兩個月將達到 125,000 美元的目標價。同時，IG 認為美股市場的不確定性與港股面臨的經濟壓力，而黃金則有望成為避險資產中的重要配置，有望挑戰每盎司3,000美元，成為投資者應對市場不確定性的核心配置資產。

IG 資深市場策略師 Filippo Diodovich 預測，2025年1至2月，比特幣價格有望達到 110,000 至 125,000 美元。IG在《2025 年投資展望》指出，加密貨幣市場在 2024 年穩步增長，2025 年將迎來新的突破。美國證券交易委員會（SEC）新主席的任命，預計將帶來更為溫和的加密監管政策，重建市場信心。

同時，機構投資者的積極參與及資金流入，進一步支持比特幣的上行潛力。此外，以太幣（Ethereum）及 Solana 等主流加密貨幣亦預計呈現增長潛力，以太幣目標價為 3,800 至 4,000 美元，Solana 目標價為 280 至 300 美元。

IG 資深市場分析師 Christian Henke則指出，2025 年美股市場可能面臨政策調整與市場波動加劇的挑戰，尤其是在後選舉年。根據歷史數據，後選舉年通常是美國總統周期中表現最疲弱的 一年，標普 500 指數（S&P 500）平均漲幅僅為 4.8%。

港股方面，儘管恒生指數在 2024 年成功打破連續四年的跌勢，錄得強勁反彈，但港股市場的前景依然充滿挑戰。IG 市場分析師 Hebe Chen 指出，中國的經濟增長預計將放緩，國際貨幣基金組織 (IMF) 預測2025年GDP增長將低於4.5%，2026年將進一步下降。此外，特朗普將於2025年初重返白宮，為中國經濟復蘇及地區穩定帶來更多不明朗因素。

 

其他報道

內地逾三機構據報涉債市違規 罰款逾千萬

金管局：人民幣跨境清算服務時間將延長 有助為不同時區客戶提供服務

鄭志剛愛將張之杰任K11 Concept行政總裁 於新公司續管理K11

特朗普：馬斯克不可能成為美國總統 讓位屬謠言

八達通：的士司機可透過八達通網絡接受PayMe付款

證監會黃天祐及梁鳳儀與中國財政部長藍佛安等高層在北京會面

半日沽空金額減29% 騰訊沽空增50%

恒指半日升137點 科指0.49% 越疆上市升幅收窄至0.2%

華僑銀行連續兩年向初級員工派資助　港員工每人獲發5400元

滬深三大指數半日個別走 滬指一枝獨秀

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 貨幣總結餘升 齊創兩個月高

NHK：本田與日產計劃於6月就合併達成最終協議

匯控約75億元出售法國壽險業務 料錄8億元稅前虧損