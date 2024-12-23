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傳豪擲46億元再婚 貝索斯否認報道

外電報道，亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯傳出再婚消息，將與前主播、女友桑切斯（Lauren Sánchez）計劃於本周六（28日）舉行一場以「冬季仙境」為主題的豪華婚禮，耗資高達6億美元（46.5億港元）。不過，貝索斯否認相關報道，並警告人們不要「輕信」虛假新聞和資訊。

《每日郵報》指，貝索斯會在美國科羅拉多州度假勝地亞斯本（Aspen）與桑切斯結婚，他們已預訂亞斯本的知名壽司餐廳Matsuhisa，擬在12月28日辦婚宴。消息人士指，貝索斯已經在21日乘坐私人飛機抵達當地，賓客會獲安排入住5星級的瑞吉酒店（St Regis），而貝索斯亦租了一些私人別墅，供部分賓客入住。

億萬富翁阿克曼在社交平台X上發帖文指，6億美元的婚禮花費幾乎是不可能，除非為每位客人都買一套房子。貝索斯則回應指：「整件事都是完全錯誤的，這一切都沒有發生。」

貝索斯於2019年初宣布與前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）結束25年婚姻關係，他與女友桑切斯（Lauren Sánchez）的戀愛關係亦隨之曝光，桑切斯被指是貝索斯婚姻的第三者。

 

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