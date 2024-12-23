過去3年中國股市整體低迷，華夏指過去判定市場底部方法在近3年似乎失效，外資取態不是影響中國股市的決定因數，2022年下半年以後中國廣義財政持續收縮才是偏離歷史規律的原因，內地更多關注經濟的長期結構性問題，摸底地產和地方政府的債務問題，外部持續加息的狀態，限制了中國內部的政策空間。

內地9月份政策轉向，華夏指外資雖然並沒有快速提升中國倉位，但是對中國的關注度明顯增加。未來若中國經濟數據好轉，國際環境有所緩和，外資將會由低配轉為增持中國。該行認為，內地財政政策能夠對消費、地產等投資者擔憂的板塊形成支撐，隨著政府政策的持續，預計經濟數據將會邊際持續好轉。

華夏指，目前中央匯金等國家穩定市場資金的持股規模已經接近4萬億元人民幣，並且整體呈現低位入場的特徵，加上金融監管機構出台的穩定資本市場的工具，當市場短期下行時會有較為充分的資金入場支撐，有助A股表現總體強於港股。A股和港股的估值與全球主要股票市場相比仍然偏低。在經濟能夠好轉的前提下，低估值可以構成買入的理由，只要經濟能夠好轉，低估值將可能會轉化為投資吸引力。

政治風險方面，華夏指今年是國內外政治事件較為密集的時間，美國總統特朗普上台之後的內外政策、地緣政治事件的演變、以及中國內部政策的出台和應對，可能都會對市場帶來節奏的影響，需要密切關注中國內部重要的政治和政府會議。

行業而言，華夏指在經濟邊際好轉、流動性相對充裕的階段，成長股的表現總體要好於價值股，不過外部環境的不確定性依舊較高，內部政策會逐步推出，政策落地後對消費、地產起效也需要一定時間，因此市場可能會呈現風格和行業持續輪動的狀態。成長股、主題股和高股息類的價值股都會有所表現，建議採取相對均衡的配置策略。

該行總體提升成長股配置比重，重點關注晶元半導體、消費電子、新能源等科技板塊，生物醫藥則較多着重發挖個股機會。消費板塊目前市場預期很低，認為下半年消費板塊會隨著經濟好轉而迎來修復。對於高股息價值板塊，該行持續關注產能出清、競爭減緩後現金流持續好轉，且更加註重股東回報的企業的投資機會。

人民幣方面，華夏預期會回升至7.15，較大部分外資預期的7.5樂觀，主要是因為美元會進入降息週期，中國有可能對應發力。

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