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恒指收市升162點 科指升0.3% 齊創一周收市高 成交縮北水增 越疆上市升0.7%

聯儲局看重的核心PCE通脹指標低於預期，推動減息押注升溫，亞股普遍上升，午後深成保持下跌，而上證則由升轉跌。港股創4日最大升幅，創逾一周收市價計新高，科指連升兩日，工農建行創52周高。舜宇（2382）創52周高後倒跌4.2%，是跌幅最大的藍籌、科指股；東方海外（0316）升6.21%，收報107.7元，是升幅最大的藍籌。聖誕節假期臨近，港股明日只有半日市，全周只有兩日半，大市成交大減28%，降至4日最少，北水則增加62%，見3日最多。新股越疆科技（2432）曾升最多13.83%，收報18.94元，升0.74%。

恒指今早高開122點，高位升216點，低位升25點，高低波幅191點。上升股份比例為34.55%，下跌為28.74%，無升跌為36.7%。

恒指收市升162點或0.82%，報19883點，大市成交金額1273億元，較上日減少28.66%，是12月18日1075.41億元成交後最少；國指升69點或0.98%，報7213點。恒生科技指數收報4457點，升0.31%。

藍籌股成交金額647.6億元，佔大市成交50.87%；科指成份股成交金額385.13億元，佔大市成交30.25%；國指成份股成交金額590.69億元，佔大市成交46.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.49%，至89.93億元，佔大市成交7.06%。牛熊證成交金額52.23億元，增加10.8%；窩輪成交金額37.69億元，減少30.78%。

藍籌63隻升，19隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升6.21%，收報107.7元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.26%，收報68.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報17.32元，升5.87%；跌幅最大的是舜宇（2382）創52周高，見73元，收報68.6元，跌4.26%。

恒指上試10天線(19955.15點)，曾跌穿20天線(19799.19點)。科指曾升穿10天線(4481.81點)，曾跌穿20天線(4439.77點)、50天線(4465.63點)。

北水南下合計淨流入26.49億元，較上日增加62.4%，淨流入金額是12月19日146.01億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入289.25億元，對上一次連續5日淨流入是11月20日。北水本月累計流入679.37億元，按月減少45.66%，金額是9月後新低，連續第18個月流入。

午後消息股表現

金管局：人民幣跨境清算服務時間將延長 有助為不同時區客戶提供服務。中銀香港（2388）收報24.85元，升0.81%。

今早及隔晚消息股表現

順豐控股（6936）：超額配股權失效 H股獲納入互聯互通名單。平上市高位35.5元，收報33.6元，跌1.03%。

康耐特光學（2276）折讓19%配股 籌8億。創上市新高，見22.9元，收報22元，升11%。

越疆科技（2432）上市，定價18.8元。創上市新高，見21.4元，創上市新低，見18.78元，收報18.94元，升0.74%。

恒達集團（3616）最快今公布業績。停牌。

金監總局批准任丁向群任為中國人保（1339）董事長。收報3.74元，升1.36%。

金邦達寶（3315）發盈警料今年純利最多削七成。平上市低位0.95元，收報1.01元，無升跌。

蔚來（9866）旗艦車型ET9訂單超預期，首批999架限量版已售罄。收報34.95元，跌0.99%。

匯控（0005）就出售法國壽險業務簽備忘錄，料錄1億歐元稅前虧損。收報74.95元，升1.15%。

中銀（2388）：偽冒保費扣賬短訊與該行無關，提醒慎防虛假短訊。收報24.85元，升0.81%。

國泰航空（0293）11月載客201萬人次按年增23%。收報9.49元，升1.61%。

被要求付95億人幣，萬達指融創（1918）無要求回購股份合同依據。收報2.36元，跌3.28%。

中電信（0728）11月5G套餐用戶淨增184萬戶。收報4.85元，無升跌。

平保（2318）增持建行至5%。收報46.35元，升1.98%。

中國聯通（0762）11月5G套餐累計2.89億戶。收報7.28元，升1.82%。

中移動（0941）11月5G網絡客戶5.47億戶。收報75.75元，升0.53%。

港交所（0388）：今年IPO集資額830億元為全球四大之一 。收報297.6元，升0.54%。

意大利查長和（0001）出售資產交易稅務問題。收報41.45元，升2.09%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.54元，收報11.46元，升0.88%；康耐特光學（2276）創上市新高，見22.9元，收報22元，升11%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見56.55元，收報54.5元，跌0.37%；德益控股（9900）創上市新高，見9元，收報8.05元，跌1.95%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見30.2元，收報29.8元，升0.17%；小菜園（0999）創上市新高，見9.86元，收報9.52元，跌1.45%；越疆科技（2432）創上市新高，見21.4元，收報18.94元，升0.74%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9040.2元，收報9040.2元，升0%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1142.1元，收報1142.1元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1105.5元，收報1105元，跌0.04%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1050元，收報1050元，升0.28%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1081.7元，收報1081.7元，升0.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1163.6元，收報1163.6元，升0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見571元，收報571元，升0.04%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見32.25元，收報31.75元，升0.32%；舜宇（2382）創52周高，見73元，收報68.6元，跌4.26%；工行（1398）創52周高，見5.08元，收報5.08元，升4.96%；建行（0939）創52周高，見6.4元，收報6.4元，升2.89%；農行（1288）創52周高，見4.32元，收報4.3元，升2.87%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色管理（0106）低見0.011元，收報0.012元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.193元，收報0.207元，升2.48%；資本界金控（0204）低見0.076元，收報0.086元，升3.61%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.096元，收報0.098元，跌13.27%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.445元，收報0.47元，跌35.62%；富陽（0352）低見0.061元，收報0.062元，跌12.68%；龍輝國際控股（1007）低見0.112元，收報0.12元，跌10.45%；暢由聯盟（1039）低見0.052元，收報0.059元，跌1.67%；恒發光學（1134）低見0.232元，收報0.25元，升2.04%；加科思－Ｂ（1167）低見1.23元，收報1.25元，跌3.1%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.91元，升1.11%；科聯系統（0046）低見1.54元，收報1.55元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，跌4.17%；銀建國際（0171）低見0.089元，收報0.09元，跌2.17%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；正商實業（0185）低見0.155元，收報0.155元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.92元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.06元，收報1.06元，跌0.93%；天德地產（0266）低見1.9元，收報1.91元，跌3.54%；謝瑞麟（0417）低見0.62元，收報0.62元，跌7.46%。

異動股

上升異動股，包括，中國三三傳媒（8087）收報0.45元，升60.71%；中港石油（0632）收報0.495元，升35.62%；中國投融資（1226）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升30.43%；源想集團（8401）收報0.15元，升26.05%；偉源控股（1343）收報0.086元，升22.86%；東建國際（0329）收報0.35元，升22.81%；多想雲（6696）收報0.31元，升21.57%；稀鎂科技（0601）收報0.115元，升21.05%；龍昇集團控股（6829）收報0.6元，升20%；積木集團（8187）收報1.21元，升18.63%。

下跌異動股，包括，光尚文化控股（8082）收報0.029元，跌38.3%；ALCO HOLDINGS（0328）創上市新低，見0.445元，收報0.47元，跌35.62%；世大控股（8003）收報0.097元，跌34.46%；浩柏國際（8431）創上市新低，見0.024元，收報0.026元，跌21.21%；中國生命集團（8296）收報0.4元，跌20%；復興亞洲（0274）收報0.1元，跌19.35%；中國寶力科技（0164）收報0.355元，跌19.32%；新耀萊（0970）收報0.49元，跌18.33%；曼妠（8186）見52周低0.7元，收報0.73元，跌17.98%；維天運通（2482）收報0.77元，跌17.2%；易居企業控股（2048）收報0.138元，跌16.36%。

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