報道指出，兩家基金的行動反映亞洲更多投資機構希望進軍阿聯酋，阿聯酋擁有一批財力雄厚的主權財富基金、加上該國的免稅地位和時區優勢，有助阿布達比、迪拜等城市成為倫敦和香港等金融中心更有力的競爭對手。

基金公司Marshall Wace的聯合創始人馬歇爾（Paul Marshall）本月在阿布扎比的年度金融會議上表示，阿布扎比是一個非常有吸引力的地方，絕對能夠成為倫敦和香港等國際金融中心的競爭對手。

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