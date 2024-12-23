據外電報道，有意打造成對沖基金中心的阿聯酋阿布扎比已吸引眾多基金公司進駐當地，最新有高瓴資本及CPE（原稱中信產業投資基金管理有限公司）已就在阿布扎比設立辦事處一事開展初期磋商。阿布扎比金融自由區（ADGM）代表預計，兩間中國私募股權公司很快就會在當地設立據點。
報道指出，兩家基金的行動反映亞洲更多投資機構希望進軍阿聯酋，阿聯酋擁有一批財力雄厚的主權財富基金、加上該國的免稅地位和時區優勢，有助阿布達比、迪拜等城市成為倫敦和香港等金融中心更有力的競爭對手。
基金公司Marshall Wace的聯合創始人馬歇爾（Paul Marshall）本月在阿布扎比的年度金融會議上表示，阿布扎比是一個非常有吸引力的地方，絕對能夠成為倫敦和香港等國際金融中心的競爭對手。
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