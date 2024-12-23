金管局發表最新季報，今年首三季零售銀行整體除稅前溢利按年增加8.4%，較上半年增幅6.2%擴大，盈利上升主要是由於持有作交易的投資收入與來自外匯和衍生工具業務的收入均錄得增長，但部分升幅被淨利息收入減少抵銷，零售銀行淨息差在2024年首3季按年收窄0.18個百分點至1.5%。
按個別項目分類，今年首三季零售銀行持有作交易的投資收入按年上升112.1%，貢獻稅前經營溢利增加10.8個百分點，外匯及衍生工具業務的收入按年增加29.8%，貢獻7.4個百分點，淨利息收入則按年下跌6.7%，拖累稅前經營溢利8.2個百分點。
截至第三季末，本港銀行體系的特定分類貸款比率為1.99%，按季上升0.1個百分點，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率，按季由上升0.1個百分點至2.79%。銀行逾期3個月以上貸款比率，按季上升0.13個百分點至1.41%。金管局指，雖然特定分類貸款比率季內上升，但銀行體系的整體資產質素維持可控，香港銀行體系維持穩健，資本及流動性緩衝均十分充裕。
銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構（由金管局指定，主要是一些活躍於國際、或規模大而且複雜，並在本地銀行體系舉足輕重的機構）的平均流動性覆蓋比率在2024年第3季為178.4%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在2024年9月底為21.8%，遠高於8%的國際最低要求。
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