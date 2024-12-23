按個別項目分類，今年首三季零售銀行持有作交易的投資收入按年上升112.1%，貢獻稅前經營溢利增加10.8個百分點，外匯及衍生工具業務的收入按年增加29.8%，貢獻7.4個百分點，淨利息收入則按年下跌6.7%，拖累稅前經營溢利8.2個百分點。

截至第三季末，本港銀行體系的特定分類貸款比率為1.99%，按季上升0.1個百分點，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率，按季由上升0.1個百分點至2.79%。銀行逾期3個月以上貸款比率，按季上升0.13個百分點至1.41%。金管局指，雖然特定分類貸款比率季內上升，但銀行體系的整體資產質素維持可控，香港銀行體系維持穩健，資本及流動性緩衝均十分充裕。

銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構（由金管局指定，主要是一些活躍於國際、或規模大而且複雜，並在本地銀行體系舉足輕重的機構）的平均流動性覆蓋比率在2024年第3季為178.4%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在2024年9月底為21.8%，遠高於8%的國際最低要求。

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