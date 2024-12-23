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匯豐助珠海華發集團發行首筆14億人民幣數碼債券

匯豐宣布，支持珠海華發集團發行首筆為期三年、總額達14億人民幣數碼債券，並以HSBC Orion作為數碼資產平台。

匯豐數碼資產及貨幣集團主管 John O’Neill 表示：「這是首筆在香港和澳門兩地上市的數碼原生債券，並可通過債券通的南向通機制交易，進一步增加流動性。期待2025年通過HSBC Orion平台發行更多債券。」

珠海華發已表達申請香港金融管理局「數碼債券資助計劃」的意向，有望成為首批合資格的債券之一。

 

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