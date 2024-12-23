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大眾金融發盈警 料全年盈轉虧蝕1.9億元

大眾金融發盈警，預計截至今年12月30日止全年，集團將錄得虧損約1.9 億元，而上年同期則盈利1400萬元。

大眾金融表示，期内由盈轉虧主要由於集團持續面對充滿挑戰的經營環境，包括預期信用損失準備增加約1.7億元，主要來自在公共車輛牌照價值大幅下跌的情況下的租購貸款、私人貸款借款人拖欠還款和破產個案增加，以及為少數企業借款人撥出額外減值準備；投資物業的公平價值損失進一步增加約2000萬元至5000萬元；及營運成本增加約4000萬元，主要由於員工成本增加以挽留人才。

大眾金融稱，鑑於預期短期至中期內的經營環境及市場狀況充滿挑戰，集團預測，計及6億至9億元商譽減值後，今年全年股東應佔虧損總額為約為8億元至11億元。

 

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