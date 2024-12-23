杭州健成原由綠城服務、浙江綠醫資產管理及由陳元元及浙江綠城建築產業組成的賣方分別持有20%、40%及40%權益，並向杭州健成提供了股東免息貸款共計人民幣7.08億元，於收購完成後，杭州健成將由綠城服務、浙江綠醫資產管理及綠城控股分別持有45%、40%及15%權益。

浙江綠醫資產管理由公司非執董壽柏年、夏一波及其配偶、綠城系創辦人宋衛平及由上述三人持有的綠城控股分別擁 有33.8 %、18.2 %、34.7 %及13.3 %權益，故構成關連交易，故即完成交易後，綠城服務將值持有杭州健成45%股權，而其餘55%由浙江綠醫及綠城控股持有55%，浙江綠醫及綠城控股將共同成為杭州健成的一組單一最大股東。

綠城服務指，集團將不會積極參與杭州健成的日常管理，收購完成後，杭州健成董事會將由三人組成，公司、浙江綠醫及綠城控股將各自有權委任一名董事加入杭州健成董事會，且杭州健成的董事會主席將由浙江綠醫委任，因此，集團於杭州健成董事會中的代表及投票權將不及浙江綠醫及綠城控股之總和。鑒於上述情況，預計杭州健成將於集團的綜合財務報表中僅作為公司的合營公司入賬，而不會成為集團的成員公司。

綠城服務認為，杭州健成持有相對優質的基礎資產，且投資項目中的物業已完全建成，並已與承租方簽訂租賃協議，將整體出租予政府機構預期作醫院營運及使用，後續無論是通過租金收益來獲取穩定的投資回報，或是以其他更優的方式完成投資項目的處置來獲取投資回報，均能為股東帶來較為穩定且可預期的投資收益，集團可透過收購事項享有有關投資回報。

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