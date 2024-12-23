是次針對500多名內部招聘人員和招聘顧問公司的研究顯示，三分之二即67%受訪者表示，因被僱主要求更多在市中心辦公室工作而尋找新職位的求職者有所增加。這反映出，對於希望吸引和留住頂級人才的企業而言，混合工作模式越來越重要。四分之三即75%招聘人員表示，有求職者曾拒絕不提供靈活工作的職位，亦有多於七成即72%招聘人員表示，不提供混合工作模式的公司在就業市場上的競爭力會越來越弱。

International Workplace Group行政總裁 Mark Dixon表示,工作靈活性不再只是員工想要的工作條件，而是必須。許多人再會考慮需要每天長時間通勤的新職位，反之，他們希望在更靠近他們住所的工作空間中工作，讓他們保持積極性和生產力。

該公司同時針對目前從事需要他們每週五天在市中心辦公室工作的白領員工進行了單獨研究，近一半即46%人表示，他們正在積極尋找一份不需要每天長時間通勤的新工作，而近三分之二即63%的人表示，他們的僱主正面對失去頂級人才的風險。通勤的大量成本（44%）和時間（40%）是員工不想每天前往擁擠和遙遠的市中心辦公室的最常見原因，其次則是缺乏工作與生活平衡，佔33%。

每周5天在市中心辦公室工作的員工中，逾有五分之一即21%表示，他們每天都會感到倦怠，而長途通勤無疑是當中的重要原因。四分之三即77%受訪者表示，離家較近的工作場所是他們下一份工作的必備條件。

調查顯示，只有四分之一即25%的人表示，他們需要每周5天在市中心辦公室才能有效地完成工作，而多於一半即55%人則表示，如果僱主允許他們在不同的地點工作，他們會覺得自己被賦予了自主權。事實上，只有兩成香港員工願意在辦公室工作整整5個工作日。另一方面，佔四分之三即75%已轉向混合模式的行政總裁表示，其團隊的生產力有所提高。

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