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亞洲聯合基建4800萬收購萬邦 冀加強建築業供應鏈

亞洲聯合基建（0711）宣布已完成收購萬邦供應鏈(香港)的51%股權，該公司全資擁有廣東萬邦供應鏈，故是次收購讓兩間公司將成為集團之非全資附屬公司。是次總代價約4800萬元，按0.5元發行股份支付，相當於佔完成收購後經擴大後股本約5.1%。透過收購，其擬加強建築業務供應鏈。

該集團股價今日收報0.44元，無起跌。

該集團指，是次收購萬邦控股權將與集團現有業務發揮更強的協同效應，有助提升整體競爭力。萬邦主要從事供應鏈管理及銷售水泥，並一直為國有企業提供建材，透過收購預期可加強集團建築業務供應鏈的能力，同時藉住萬邦既有的業務網絡，與國有企業建立良好關係，為未來潛在項目創造機遇，及為股東創造更大價值。

亞洲聯合基建主席彭一庭表示，完成是次策略性收購萬邦控股權益後，集團將可更靈活及積極部署於大灣區內的業務發展，發掘潛在機遇，為集團擴大客戶覆蓋率，贏得更大的市場份額。集團行政總裁彭一邦補充：「我們目前透過子公司材迅亞洲經營電商業務，為客戶提供全面的網上建築材料管理及採購服務，是次收購配合集團未來的發展策略，是我們擴充建材供應鏈業務的重要一步，深信有助加強集團的採購能力，提升潛在營運綜效與成本效益。」。

萬邦供應鏈（香港）（甄氏集團(BVI)控股有限公司之關聯公司）集團主席甄銳鋒表示：「萬邦開業至今，經營團隊累積豐富經驗，與多間國有企業建立緊密及長期合作關係，業務覆蓋廣東省多個城市，年銷量達到200萬噸以上。收購完成後，萬邦將成為亞洲聯合基建業務版圖的戰略延伸，冀集團多元化業務及萬邦於國內業務網絡相輔相成，進一步擴闊品牌發展。」。