當中收窄買賣差價是去年促進股票流動性小組提出的建議之一，李惟宏表示，樂見港交所實施有關計劃。他表示，相關總結回應了業界提出的意見，雖然市場有不同聲音，包括散戶、莊家，同時憂慮差價不能太窄等，但今次有關修訂能作出適當平衡，相信有助減低整體交易成本，推動市場流動性並改善價格發現功能。亦期望港交所盡快檢討買賣手數要求，並推出諮詢建議，與收窄買賣差價聯動產生協同效應。

其次，就企業管治的諮詢總結，相對於建議初期，港交所已作出了部份修訂，其中包括：分階段實施獨立董事任期上限9年，同時給予6年寬限期，到2031年7月1日才正式執行；由設有首席獨董的任命改為自願性質，增加靈活性；以及對於超額任職多於6家的香港上市公司董事，設有3年過渡期，到2028年7月1日才正式執行。這些均反映，港交所願意吸納業界的意見，給予一個較恰當的過渡期，並且增加靈活性，同時亦提升上市公司企業管治的水平。

最後就優化IPO招股定價的諮詢建議，李惟宏表示，港交所提出了不少市場人士所關注的議題，其中包括：澄清公眾持股量的計算依據；按發行人的市值對其上市時的最低公眾持股量作分層規定；允許基石投資者相關證券「分階段解禁」；給予上市發行人彈性，靈活選擇將公開認購的初始分配份額設定為5%，並採用回撥上限為最高20%的回補機制；以及允許靈活定價機制，將最終的首次公開招股價格在指示性發售價範圍向上修訂不多於10%等。他對港交所提的建議持開放態度，推動香港IPO市場進一步發展表示支持，他亦會具體探討有關內容，並向業界收集更多意見。