啟勝表示，作為全港最高建築物，ICC的管理團隊一直以推廣可持續發展理念為使命，積極引入不同的創新技術，以最新的科技讓ICC邁向碳中和的目標。

此外，ICC亦使用了建築資訊模型（BIM）及數碼分身模型（Digital Twins），促進日常營運及優化能源效益；現時多項日常工作均在人工智能（AI）和擴增實境（ARMM）技術的協助下進行，透過不斷收集大數據進行分析，以採用不同節能策略應付實際情況，持續提升物業的整體表現。

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