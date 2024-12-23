新地（0016）旗下啟勝管理服務宣布，其管理的環球貿易廣場（ICC）於2023年的整體用電量較2012年減少超過2000萬度電，相等於節省1.4萬噸的碳排放。ICC並於「香港環境卓越大獎2023」獲得「物業管理（工商業）」金獎。
啟勝表示，作為全港最高建築物，ICC的管理團隊一直以推廣可持續發展理念為使命，積極引入不同的創新技術，以最新的科技讓ICC邁向碳中和的目標。
此外，ICC亦使用了建築資訊模型（BIM）及數碼分身模型（Digital Twins），促進日常營運及優化能源效益；現時多項日常工作均在人工智能（AI）和擴增實境（ARMM）技術的協助下進行，透過不斷收集大數據進行分析，以採用不同節能策略應付實際情況，持續提升物業的整體表現。
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