moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

啟勝：ICC去年用電量較11年前減少逾2000萬度電 節省1.4萬噸碳排放

新地（0016）旗下啟勝管理服務宣布，其管理的環球貿易廣場（ICC）於2023年的整體用電量較2012年減少超過2000萬度電，相等於節省1.4萬噸的碳排放。ICC並於「香港環境卓越大獎2023」獲得「物業管理（工商業）」金獎。

啟勝表示，作為全港最高建築物，ICC的管理團隊一直以推廣可持續發展理念為使命，積極引入不同的創新技術，以最新的科技讓ICC邁向碳中和的目標。

此外，ICC亦使用了建築資訊模型（BIM）及數碼分身模型（Digital Twins），促進日常營運及優化能源效益；現時多項日常工作均在人工智能（AI）和擴增實境（ARMM）技術的協助下進行，透過不斷收集大數據進行分析，以採用不同節能策略應付實際情況，持續提升物業的整體表現。   

其他報道

調查顯示工作地點欠靈活的公司正流失人才

恒地今年暫累售1940伙 吸金總額162億

綠城服務斥2.22億人幣增持杭州健成 持股升至45%

大眾金融發盈警 料全年盈轉虧蝕1.9億元

匯豐助珠海華發集團發行首筆14億人民幣數碼債券

恒地逾58萬元增持陽光房地產至22.01%

李嘉誠基金會斥約1億增持長實

金管局：港銀首三季稅前經營溢利增8.4% 第三季末不良貸款率1.99%

全日沽空金額減29% 騰訊沽空減53%

吳家順遭證監終身禁止重投業界 罰款170萬元

傳高瓴資本及CPE有意在阿布扎比設立辦事處

勞審處判花旗前銷售交易員勝訴  指花旗未證明立即解僱員工的合理性

恒指收市升162點 科指升0.3% 齊創一周收市高 成交縮北水增 越疆上市升0.7%

內地網民稱瑞幸咖啡飲出曱甴

華夏基金：中國股票明年下跌空間有限 過去財政收縮影響股市表現

傳豪擲46億元再婚 貝索斯否認報道

滬深三大指數午後齊跌 滬指三連跌

高盛：中國股票明年下行空間有限

IG Group：比特幣料達12.5萬美元

內地逾三機構據報涉債市違規 罰款逾千萬

金管局：人民幣跨境清算服務時間將延長 有助為不同時區客戶提供服務

鄭志剛愛將張之杰任K11 Concept行政總裁 於新公司續管理K11

                               