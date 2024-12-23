騰訊（0700）旗下《王者榮耀》上月繼續是全球收入最高手遊寶座，寶可夢公司發行的新遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》更一躍成為全球收入第二高的手遊，Dream Games旗下的《Royal Match》位列第三。

此外，騰訊旗下《王者榮耀》、《和平精英》和《地下城與勇士：起源》更包辦11月中國iOS手遊收入榜前三名。

今年11月全球手遊玩家通過App Store和Google Play平台的總支出達65.4億美元，按月減少0.05%。美國仍是全球手遊收入最高的市場，收入約21億美元，佔全球收入的32.3%；中國iOS市場以17.3%的收入位居第二，第三位是日本市場，佔比為13.9%。

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