內地傳媒報道，中國國務院今日舉行憲法宣誓儀式，國務院總理李強監誓並表示，明年中國經濟社會發展仍面臨不少困難挑戰，要與各種不確定因素搶時間，對已經確定的工作能早則早、寧早勿晚、加快推進，不斷鞏固經濟回升向好勢頭。
據報道，李強稱，明年要迎難而上、擔當作為，奮力打開改革發展新天地。要實幹為先、奮發有為。以只爭朝夕的精神，堅持幹字當頭，把黨中央決策部署細化實化具體化，一項一項緊盯不放、抓出成效。
同時，要與各種不確定因素搶時間，對已經確定的工作能早則早、寧早勿晚、加快推進，不斷鞏固經濟回升向好勢頭。要堅持以人民為中心的發展思想，主動了解群眾和企業訴求，積極解決急難愁盼問題。
此外，要改革攻堅、敢於創新。深入貫徹落實黨的二十屆三中全會部署，遇到難題不退縮，碰到矛盾不迴避，敢於打破思維慣性，積極謀劃有效的工作抓手，把各項改革任務落到實處。另外亦要跨前一步、加強協同。各部門各地方要自覺在大局下思考和行動，主動溝通，互相補臺，形成工作合力。
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