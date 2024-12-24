個股方面，本田與日產就合併談判簽署基礎協議，雙方計劃合併到一家控股公司之下，並於2026年讓該控股公司上市。英傑華同意以37億英鎊收購保險商Direct Line，此舉將締造英國最大車險公司。

道瓊斯工業平均指數收漲66點，升幅0.16%，報42906點。標普500指數收漲43點，升幅0.73%，報5974點。納斯達克綜合指數收漲192點，或0.99%，報19764點。

聯合健康升1.24%，報506.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而Walmart跌2.05%，報90.35元，拖累道指11點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報255.27元，升0.3%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報194.63元，升1.68%，亞馬遜(美：AMZN)收市報225.06元，升0.06%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報599.85元，升2.49%，英偉達(美：NVDA)收市報139.67元，升3.68%，微軟(美：MSFT)收市報435.25元，跌0.3%，Tesla (美：TSLA)收市報430.6元，升2.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報502點。德國DAX指數收跌0.19%，報19848點；法國CAC 40指數跌0.03%，報7272點；英國富時100指數收漲0.23%，報8102點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.92%，報6890點。

美國2年期債息曾升最多0.89%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為2.74%。高見4.3486厘，是12月19日4.3524厘後最高。收市報4.3401厘，是12月18日後收市新高，當日報4.3545厘。

美國10年期債息曾升最多1.65%，是12月19日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見4.5966厘，是5月30日4.6257厘後最高。收市報4.5865厘，是5月29日後收市新高，當日報4.6117厘。

美2年期10年期債息差曾高見25.015基點，是12月20日26.942基點後最闊。收市報24.22基點，是2022年6月8日後收市新高，當日報24.55基點。

美3個月10年期債息差曾高見26.723基點，是2022年10月24日28.043基點後最闊。收市報25.917基點，是2022年10月14日後收市新高，當日報28.215基點。

金龍指數曾升最多0.94%，是12月20日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見6892.73點，是12月18日6974.46點後最高。收市報6890.96點，是12月17日後收市新高，當日報6964.23點。連升2日，累計升98.33點，對上一次連升2日是12月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月12日。

道指曾升最多0.27%，是12月20日後最大升幅，當日升幅為2.06%。高見42957.79點，是12月20日43216.03點後最高。收市報42906.95點，是12月17日後收市新高，當日報43449.9點。連升3日，累計升580.08點，對上一次連升3日是11月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月20日。

標指曾升最多0.8%，是12月20日後最大升幅，當日升幅為1.96%。高見5978.25點，是12月20日5982.06點後最高。收市報5974.07點，是12月17日後收市新高，當日報6050.61點。連升2日，累計升106.99點，對上一次連升2日是12月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月2日。

納指曾升最多1.02%，是12月20日後最大升幅，當日升幅為1.99%。高見19772.09點，是12月18日20179.77點後最高。收市報19764.88點，是12月17日後收市新高，當日報20109.06點。連升2日，累計升392.11點，對上一次連升2日是12月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月17日。

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