moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息上升 3月10年息差兩年最闊 道指升66點 連升3日

美債息上升，10年期債息近7個月高，債息差擴闊，美3個月10年期債息逾兩年最闊，美股上升，道指連升3日。數據方面，美國12月消費者信心指數意外出現三個月來首次下降，政治不確定性令受訪者對經濟前景感到擔憂。美國11月新屋銷售回升，企業設備訂單創一年多來最大月增長。市場預測2年期美債息明年下跌約50基點。美國對中國產傳統晶片啟動301調查，為特朗普上台後加徵關稅鋪路。中國稱將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

個股方面，本田與日產就合併談判簽署基礎協議，雙方計劃合併到一家控股公司之下，並於2026年讓該控股公司上市。英傑華同意以37億英鎊收購保險商Direct Line，此舉將締造英國最大車險公司。

道瓊斯工業平均指數收漲66點，升幅0.16%，報42906點。標普500指數收漲43點，升幅0.73%，報5974點。納斯達克綜合指數收漲192點，或0.99%，報19764點。

聯合健康升1.24%，報506.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而Walmart跌2.05%，報90.35元，拖累道指11點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報255.27元，升0.3%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報194.63元，升1.68%，亞馬遜(美：AMZN)收市報225.06元，升0.06%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報599.85元，升2.49%，英偉達(美：NVDA)收市報139.67元，升3.68%，微軟(美：MSFT)收市報435.25元，跌0.3%，Tesla (美：TSLA)收市報430.6元，升2.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報502點。德國DAX指數收跌0.19%，報19848點；法國CAC 40指數跌0.03%，報7272點；英國富時100指數收漲0.23%，報8102點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.92%，報6890點。

美國2年期債息曾升最多0.89%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為2.74%。高見4.3486厘，是12月19日4.3524厘後最高。收市報4.3401厘，是12月18日後收市新高，當日報4.3545厘。

美國10年期債息曾升最多1.65%，是12月19日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見4.5966厘，是5月30日4.6257厘後最高。收市報4.5865厘，是5月29日後收市新高，當日報4.6117厘。

美2年期10年期債息差曾高見25.015基點，是12月20日26.942基點後最闊。收市報24.22基點，是2022年6月8日後收市新高，當日報24.55基點。

美3個月10年期債息差曾高見26.723基點，是2022年10月24日28.043基點後最闊。收市報25.917基點，是2022年10月14日後收市新高，當日報28.215基點。

金龍指數曾升最多0.94%，是12月20日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見6892.73點，是12月18日6974.46點後最高。收市報6890.96點，是12月17日後收市新高，當日報6964.23點。連升2日，累計升98.33點，對上一次連升2日是12月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月12日。

道指曾升最多0.27%，是12月20日後最大升幅，當日升幅為2.06%。高見42957.79點，是12月20日43216.03點後最高。收市報42906.95點，是12月17日後收市新高，當日報43449.9點。連升3日，累計升580.08點，對上一次連升3日是11月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月20日。

標指曾升最多0.8%，是12月20日後最大升幅，當日升幅為1.96%。高見5978.25點，是12月20日5982.06點後最高。收市報5974.07點，是12月17日後收市新高，當日報6050.61點。連升2日，累計升106.99點，對上一次連升2日是12月2日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月2日。

納指曾升最多1.02%，是12月20日後最大升幅，當日升幅為1.99%。高見19772.09點，是12月18日20179.77點後最高。收市報19764.88點，是12月17日後收市新高，當日報20109.06點。連升2日，累計升392.11點，對上一次連升2日是12月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月17日。

其他報道

北水增持盈富 減持國美