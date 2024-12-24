個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.93%，折合報420.9元；阿里巴巴（9988）升3.47%，折合報82.69元；美團（3690）跌1.56%，折合報156.87元；匯控（0005）升0.87%，折合報75.66元；建行（0939）升3.23%，折合報6.44元。

道期現跌0.013%；標期現跌0.04%；納期現跌0.15%。日本東證指數現升0.18%；韓國KOSPI指數現升0.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.03%。

VIX指數隔晚跌8.6%或1.58點，報16.78點。

紐油現升0.37%或0.26美元，報69.5美元；布油現跌0.42%或0.3美元，報72.63美元；金價現升0.07%或1.98美元，報2614.54美元；LME 銅期貨隔晚跌0.32%或29美元，報8912美元。比特幣現升0.53%或499.61美元，報94346.98美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.5865厘。

今日焦點股份可留意：

中國資源交通（0269）最快今日公布業績。

美公布向中國晶片展貿易調查，舖路徵關稅。

騰訊（0700）《王者榮耀》成11月全球收入最高手遊。

克莉絲汀（1210）將於本周五起除牌。

啟勝（0016）：ICC去年用電量較11年前減少逾2000萬度電，節省1.4萬噸碳排放。

亞洲聯合基建（0711）4800萬收購萬邦，冀加強建築業供應鏈。

華潤置地（1109）委任執董徐榮為公司總裁。

綠城服務（2869）斥2.22億人幣增持杭州健成，持股升至45%。

大眾金融（0626）發盈警，料全年盈轉虧蝕1.9億元。

恒地（0012）逾58萬元增持陽光房地產至22.01%。

李嘉誠基金會斥約1億增持長實（1113）。

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