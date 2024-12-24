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恒指高開28點 科指升0.24% 阿里升1.6%

恒指今早高開28點或0.15%，報19911點，大市成交金額9億元；國指今早高開11點或0.17%，報7225點。恒生科技指數開市報4468點，升0.24%。上升股份比例為6.64%，下跌為3.88%，無升跌為89.47%。

藍籌32隻升，27隻下跌，24隻無升跌。阿里巴巴（9988）升1.6%，報82.3元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌1.75%，報19.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，8隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報82.3元，升1.6%；跌幅最大的是網易（9999）開市報142.9元，跌0.9%。

恒指升穿10天線(19915.17點)。科指上試10天線(4469.48點)。

中國資源交通（0269）最快今日公布業績。停牌。

美公布向中國晶片展貿易調查，舖路徵關稅。

晶片股

中芯國際（0981）開市報29.3元，升0.69%。

華虹半導體（1347）開市報21.6元，升0.93%。

ASMPT（0522）開市報76.6元，升0.39%。

騰訊（0700）《王者榮耀》成11月全球收入最高手遊。開市報421元，升0.19%。

克莉絲汀（1210）將於本周五起除牌。停牌。

啟勝（0016）：ICC去年用電量較11年前減少逾2000萬度電，節省1.4萬噸碳排放。開市報73.25元，升0.27%。

亞洲聯合基建（0711）4800萬收購萬邦，冀加強建築業供應鏈。無成交，報0.44元。

華潤置地（1109）委任執董徐榮為公司總裁。無成交，報22.45元。

綠城服務（2869）斥2.22億人幣增持杭州健成，持股升至45%。無成交，報3.63元。

大眾金融（0626）發盈警，料全年盈轉虧蝕1.9億元。開市報1.68元，跌3.45%。

恒地（0012）逾58萬元增持陽光房地產至22.01%。開市報23元，跌0.65%。

李嘉誠基金會斥約1億增持長實（1113）。開市報31元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見10.2元，開市報10.2元，升0.2%；復宏漢霖（2696）創52周高，見23.95元，開市報23.95元，升0.21%。

破底股方面

創上市新低，包括瑞浦蘭鈞（0666）低見11.54元，開市報11.54元，跌1.7%。

異動股

上升異動股，包括，中國安儲能源（2399）開市報0.23元，升15%；環能國際（1102）開市報0.081元，升10.96%；瀚華金控（3903）開市報0.165元，升10%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.179元，升6.55%；獅騰控股（2562）開市報35.95元，升6.2%；志道國際（1220）開市報0.09元，升5.88%；順豐同城（9699）開市報9.76元，升5.51%；南南資源（1229）開市報0.16元，升5.26%；椰豐集團（1695）開市報0.11元，升4.76%；速騰聚創（2498）開市報28.5元，升4.01%。

下跌異動股，包括，梅斯健康（2415）開市報0.75元，跌13.79%；人和科技（8140）開市報0.101元，跌7.34%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.063元，跌5.97%；廣匯寶信（1293）開市報0.145元，跌4.61%；宏強控股（8262）開市報0.021元，跌4.55%；大眾金融控股（0626）開市報1.68元，跌3.45%；中國動向（3818）開市報0.34元，跌2.86%；正通汽車（1728）開市報0.07元，跌2.78%；廣發証券（1776）開市報10.22元，跌2.29%。

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