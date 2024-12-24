恒指今早高開28點或0.15%，報19911點，大市成交金額9億元；國指今早高開11點或0.17%，報7225點。恒生科技指數開市報4468點，升0.24%。上升股份比例為6.64%，下跌為3.88%，無升跌為89.47%。