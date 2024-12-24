檢察官表示，為比亞迪提供服務的Jinjang Group的工人處於「類似奴役」的條件下。除了建築工地上的違規行為外，工人的住宿條件還存在嚴重的基礎設施和衛生問題。當局關閉了工人宿舍和部分工地。設施在完全合規之前將保持閑置狀態。

比亞迪沒有立即回覆彭博社查詢。

根據MPT聲明，在從11月中起的一系列檢查中，發現163名工人處於類似奴隸制的條件，例如，工人們睡在沒有床墊的床上，沒有存放個人物品的儲物櫃，物品與食品材料混合在一起，每31名工人只有一個廁所，浴室不足亦沒有按性別分開，衛生條件不穩定，沒有合適的洗衣服地方。

廚房亦在令人震驚的條件下運作，沒有足夠的櫥櫃來儲存食物。在一個特別嚴重的案例中，在食物附近發現了建築材料，並且食物存放在浴室附近，條件不衛生。

施工現場的情況也揭示了嚴重的違規行為。工作場所的自助餐廳沒有確保最低限度的衛生條件，化學廁所沒有衛生紙、水或足夠的維護，亦沒有遵守法律規定的最小距離。

此外，還發現強迫勞動的特徵，包括，工人被要求支付押金，被扣留60%的工資，面臨過重的合同終止負擔，並且他們的護照被公司扣留。合同的提前終止意味著除了支付返程機票和退還去程機票價值的義務外，還意味著損失保證金和扣留的金額。如果一個工人試圖在六個月後終止雇傭合同，將構成對工人在整個雇傭關係中收到的金額的完全沒收。

其他報道

內地網民飲咖啡飲出曱甴 瑞幸：門市蟲害檢查和消殺記錄完整無異常

馬斯克旗下xAI 60億美元融資 獲英偉達等參與

高盛料日圓貶值有限 吸引外資購買日本股票

滬深三大指數高開 人行進行641億人幣逆回購

新世界據報以3.67億出售Artisan Hub

港股ADR升40點 夜期高水41點 港股半日市

美債息上升 3月10年息差兩年最闊 道指升66點 連升3日

北水增持盈富 減持國美