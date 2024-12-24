東亞證券預期，整個消費品以舊換新政策（包括置換汽車、家電和農業機械）的規模在明年有機會加大一倍至3,000億元人民幣，並料汽車續是主要政策受惠板塊。由於減碳降廢也是主要國策，估計能源汽車的補貼金額在新一輪的以舊換新政策下，會繼續高於傳統燃油車。在政策傾斜下，預期作為新能源車龍頭的比亞迪將繼續較同業更能受惠到政策紅利。

東亞證券預期，本輪以舊換新政策在今年底結束前會推前部分換車需求，加上明年農曆新年在1月底，為趕及在新年前換車及買車的需求，亦會提早釋放，料比亞迪在12月的銷量可維持在50萬輛或以上的水平，全年銷量預期有望達420萬輛，意味能夠超額完成全年目標的400萬輛。

除預期繼續受惠以舊換新等推動內需的政策刺激外，該行預期比亞迪配備「第五代DM技術」的多款汽車陸續推出，將會是其明年銷售的主要催化劑。

東亞證券表示，隨著比亞迪在海外市場的生產線及銷售網絡等布局漸趨成熟，相信海外市場是比亞迪中長期銷售增長的新引擎，估計比亞迪的新能源汽車海外銷售能維持高速發展，今年的銷量料按年增長61%至約39萬輛，2025年海外銷量更有望按年增長50%至60%至近60萬輛。

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