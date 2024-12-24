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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升7日 創兩個月 貨幣總結餘降

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升0.8點子至4.53952%，是10月8日後最高，當日報4.61423%。對上一次連升7日是12月4日，當日拆息報4.4%。

港元現報7.7687元升值15點子，曾貶值最多8點子，報7.771元，亦曾升值最多17點子，報7.7685元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.53億元，較再上一日減32.86億元，總結餘是12月18日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升44.49點子至4.47441%，是11月11日後最高；1星期HIBOR升35.44點子至4.88417%，是10月8日後最高；2星期HIBOR升26.23點子至4.92464%，是10月8日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.09點子至4.35304%，是12月19日後最高；6個月期HIBOR升0.14點子至4.18577%，是12月3日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4.2%，是12月23日後最低。

美元指數現報108.14升值0.103點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4301%，連續5日收窄，利差是2024年10月08日後最窄，當日差距為-0.346%。

對上一次連續5日收窄，是2024年12月02日，當日利差報-0.6009%。

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