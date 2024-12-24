恒指今早高開28點，高位升282點，低位升25點，高低波幅257點。上升股份比例為35.24%，下跌為21.16%，無升跌為43.58%。

恒指收市升215點或1.08%，報20098點，大市成交金額845億元，較上日減少33.55%，是9月17日630.78億元成交後最少；國指升90點或1.25%，報7303點。恒生科技指數收報4507點，升1.12%。

藍籌股成交金額407.46億元，佔大市成交48.22%；科指成份股成交金額218.71億元，佔大市成交25.88%；國指成份股成交金額357.22億元，佔大市成交42.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少34.72%，至58.7億元，佔大市成交6.94%。牛熊證成交金額32.26億元，減少38.24%；窩輪成交金額26.44億元，減少29.84%。

藍籌70隻升，11隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升7.34%，收報115.6元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌2.78%，收報18.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報41.75元，升5.7%；跌幅最大的是網易（9999）收報142.4元，跌1.25%。

恒指升穿10天線(19933.85點)、50天線(20045.11點)。科指升穿10天線(4473.38點)、50天線(4466.76點)。

北水南下合計淨流入52.27億元，較上日增加97.29%，淨流入金額是12月19日146.01億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入341.52億元，對上一次連續6日淨流入是11月21日。北水本月累計流入731.64億元，按月減少41.48%，金額是9月後新低，連續第18個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.42%，是12月12日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見20165.46點，是12月13日20238.21點後最高。收市報20098.29點，是12月12日後收市新高，當日報20397.05點。連升2日，累計升377.59點，對上一次連升2日是12月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月4日。

科指曾升最多1.59%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為2.29%。高見4528.57點，是12月13日4567.79點後最高。收市報4507.65點，是12月12日後收市新高，當日報4600.82點。連升3日，累計升68.18點，對上一次連升3日是12月3日。

國指曾升最多1.64%，是12月12日後最大升幅，當日升幅為2.29%。高見7332.49點，是12月12日7415.37點後最高。收市報7303.92點，是12月12日後收市新高，當日報7360.1點。連升2日，累計升160.04點，對上一次連升2日是12月9日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是9月17日。

個股表現

巴西：從比亞迪（1211）工廠救出163名受「奴役」中國工人。東亞證券：料以舊換新政策延續至明年 予比亞迪「增持」評級 目標價310元。收報273.8元，升1.56%。

世茂（0813）據報減價25% 放售東涌世茂喜來登酒店。收報1.1元，無升跌。

新世界（0017）據報以3.67億出售Artisan Hub。收報5.38元，升2.67%。

中國資源交通（0269）最快今日公布業績。停牌。

美公布向中國晶片展貿易調查，舖路徵關稅。

晶片股

中芯國際（0981）收報29.15元，升0.17%。

華虹半導體（1347）收報21.15元，跌1.17%。

ASMPT（0522）收報76.85元，升0.72%。

騰訊（0700）《王者榮耀》成11月全球收入最高手遊。收報420元，跌0.05%。

克莉絲汀（1210）將於本周五起除牌。停牌。

啟勝（0016）：ICC去年用電量較11年前減少逾2000萬度電，節省1.4萬噸碳排放。收報74.5元，升1.98%。

亞洲聯合基建（0711）4800萬收購萬邦，冀加強建築業供應鏈。收報0.445元，升1.14%。

華潤置地（1109）委任執董徐榮為公司總裁。收報23元，升2.45%。

綠城服務（2869）斥2.22億人幣增持杭州健成，持股升至45%。收報3.66元，升0.83%。

大眾金融（0626）發盈警，料全年盈轉虧蝕1.9億元。收報1.71元，跌1.72%。

恒地（0012）逾58萬元增持陽光房地產至22.01%。收報23.65元，升2.16%。

李嘉誠基金會斥約1億增持長實（1113）。收報31.6元，升1.94%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.7元，收報11.68元，升1.92%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見10.26元，收報10.22元，升0.39%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.5元，收報4.4元，升0.23%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見36元，收報35.75元，升1.42%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見30.95元，收報30.95元，升3.86%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9040.4元，收報9040.4元，升0%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1142.5元，收報1142.45元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1081.75元，收報1081.65元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1163.7元，收報1163.7元，升0.01%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見32.9元，收報32.75元，升3.15%；工行（1398）創52周高，見5.19元，收報5.15元，升1.38%；中國銀行（3988）創52周高，見3.99元，收報3.96元，升1.8%；建行（0939）創52周高，見6.5元，收報6.49元，升1.41%；農業銀行（1288）創52周高，見4.44元，收報4.39元，升2.09%；交行（3328）創52周高，見6.34元，收報6.27元，升2.12%；。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，ＧＢＡ集團（0261）低見0.095元，收報0.098元，無升跌；安域亞洲（0645）低見0.047元，收報0.048元，跌5.88%；瑞浦蘭鈞（0666）低見11.54元，收報11.76元，升0.17%；加科思－Ｂ（1167）低見1.2元，收報1.23元，跌1.6%；知行汽車科技（1274）低見15.26元，收報15.56元，跌4.54%；正通汽車（1728）低見0.066元，收報0.078元，升8.33%；德信服務集團（2215）低見1.1元，收報1.1元，跌8.33%；眾誠能源（2337）低見1.57元，收報1.61元，升1.9%；德康農牧（2419）低見29.6元，收報29.8元，跌0.67%；友寶在線（2429）低見3.57元，收報3.57元，跌4.03%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，無升跌；大生地產（0089）低見1.71元，收報1.73元，升0.58%；銀建國際（0171）低見0.086元，收報0.091元，升1.11%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；正商實業（0185）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.92元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.05元，收報1.07元，升0.94%；謝瑞麟（0417）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；WAI KEE HOLD（0610）低見0.64元，收報0.7元，升1.45%；合富輝煌（0733）低見0.43元，收報0.43元，跌6.52%。

異動股

上升異動股，包括，中國疏浚環保（0871）收報0.22元，升46.67%；友芝友生物－Ｂ（2496）收報6.19元，升46.34%；中國衛生集團（0673）收報0.7元，升40%；靖洋集團（8257）創52周高，見0.188元，收報0.082元，升32.26%；天利控股集團（0117）收報0.23元，升31.43%；微盟集團（2013）創52周高，見3.25元，收報3.25元，升31.05%；智昇集團控股（8370）創52周高，見3.14元，收報3.14元，升30.83%；紫荊國際金融（8340）收報0.068元，升23.64%；中國創意控股（8368）收報0.55元，升22.22%；立高控股（8472）收報0.91元，升21.33%；聯洋智能控股（1561）收報0.144元，升20%。

下跌異動股，包括，中國智能健康（0348）收報0.117元，跌20.41%；易居企業控股（2048）收報0.11元，跌20.29%；吉盛集團控股（8133）收報0.32元，跌20%；華康生物醫學（8622）收報0.135元，跌19.64%；直通電訊（8337）收報0.073元，跌17.05%；朗華國際集團（8026）收報0.305元，跌15.28%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.25元，跌15.25%；時時服務（8181）收報0.089元，跌15.24%；海納星空科技（8297）收報0.028元，跌15.15%；萬馬控股（6928）創上市新低，見0.05元，收報0.051元，跌15%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.051元，跌13.56%。

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