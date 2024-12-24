moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升215點 科指升1% 半日市成交3個月最少 北水流入增近倍

美股續升，亞股今早普遍向上，A股、港股亦跟升，港股三大指數創逾一周高，恒指重上20000點關，聖誕假日前，港股半日市，成交減33%，見3個月最少，北水流入增近倍。工中建農交行齊創52周高。受到農曆新年需求推高運費，東方海外（0316）升7.34%，收報115.6元，是升幅最大的藍籌。

恒指今早高開28點，高位升282點，低位升25點，高低波幅257點。上升股份比例為35.24%，下跌為21.16%，無升跌為43.58%。

恒指收市升215點或1.08%，報20098點，大市成交金額845億元，較上日減少33.55%，是9月17日630.78億元成交後最少；國指升90點或1.25%，報7303點。恒生科技指數收報4507點，升1.12%。

藍籌股成交金額407.46億元，佔大市成交48.22%；科指成份股成交金額218.71億元，佔大市成交25.88%；國指成份股成交金額357.22億元，佔大市成交42.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少34.72%，至58.7億元，佔大市成交6.94%。牛熊證成交金額32.26億元，減少38.24%；窩輪成交金額26.44億元，減少29.84%。

藍籌70隻升，11隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升7.34%，收報115.6元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌2.78%，收報18.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報41.75元，升5.7%；跌幅最大的是網易（9999）收報142.4元，跌1.25%。

恒指升穿10天線(19933.85點)、50天線(20045.11點)。科指升穿10天線(4473.38點)、50天線(4466.76點)。

北水南下合計淨流入52.27億元，較上日增加97.29%，淨流入金額是12月19日146.01億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入341.52億元，對上一次連續6日淨流入是11月21日。北水本月累計流入731.64億元，按月減少41.48%，金額是9月後新低，連續第18個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.42%，是12月12日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見20165.46點，是12月13日20238.21點後最高。收市報20098.29點，是12月12日後收市新高，當日報20397.05點。連升2日，累計升377.59點，對上一次連升2日是12月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月4日。

科指曾升最多1.59%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為2.29%。高見4528.57點，是12月13日4567.79點後最高。收市報4507.65點，是12月12日後收市新高，當日報4600.82點。連升3日，累計升68.18點，對上一次連升3日是12月3日。

國指曾升最多1.64%，是12月12日後最大升幅，當日升幅為2.29%。高見7332.49點，是12月12日7415.37點後最高。收市報7303.92點，是12月12日後收市新高，當日報7360.1點。連升2日，累計升160.04點，對上一次連升2日是12月9日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是9月17日。

個股表現

巴西：從比亞迪（1211）工廠救出163名受「奴役」中國工人。東亞證券：料以舊換新政策延續至明年 予比亞迪「增持」評級 目標價310元。收報273.8元，升1.56%。

世茂（0813）據報減價25% 放售東涌世茂喜來登酒店。收報1.1元，無升跌。

新世界（0017）據報以3.67億出售Artisan Hub。收報5.38元，升2.67%。

中國資源交通（0269）最快今日公布業績。停牌。

美公布向中國晶片展貿易調查，舖路徵關稅。

晶片股

中芯國際（0981）收報29.15元，升0.17%。

華虹半導體（1347）收報21.15元，跌1.17%。

ASMPT（0522）收報76.85元，升0.72%。

騰訊（0700）《王者榮耀》成11月全球收入最高手遊。收報420元，跌0.05%。

克莉絲汀（1210）將於本周五起除牌。停牌。

啟勝（0016）：ICC去年用電量較11年前減少逾2000萬度電，節省1.4萬噸碳排放。收報74.5元，升1.98%。

亞洲聯合基建（0711）4800萬收購萬邦，冀加強建築業供應鏈。收報0.445元，升1.14%。

華潤置地（1109）委任執董徐榮為公司總裁。收報23元，升2.45%。

綠城服務（2869）斥2.22億人幣增持杭州健成，持股升至45%。收報3.66元，升0.83%。

大眾金融（0626）發盈警，料全年盈轉虧蝕1.9億元。收報1.71元，跌1.72%。

恒地（0012）逾58萬元增持陽光房地產至22.01%。收報23.65元，升2.16%。

李嘉誠基金會斥約1億增持長實（1113）。收報31.6元，升1.94%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.7元，收報11.68元，升1.92%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見10.26元，收報10.22元，升0.39%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.5元，收報4.4元，升0.23%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見36元，收報35.75元，升1.42%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見30.95元，收報30.95元，升3.86%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9040.4元，收報9040.4元，升0%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1142.5元，收報1142.45元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1081.75元，收報1081.65元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1163.7元，收報1163.7元，升0.01%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見32.9元，收報32.75元，升3.15%；工行（1398）創52周高，見5.19元，收報5.15元，升1.38%；中國銀行（3988）創52周高，見3.99元，收報3.96元，升1.8%；建行（0939）創52周高，見6.5元，收報6.49元，升1.41%；農業銀行（1288）創52周高，見4.44元，收報4.39元，升2.09%；交行（3328）創52周高，見6.34元，收報6.27元，升2.12%；。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，ＧＢＡ集團（0261）低見0.095元，收報0.098元，無升跌；安域亞洲（0645）低見0.047元，收報0.048元，跌5.88%；瑞浦蘭鈞（0666）低見11.54元，收報11.76元，升0.17%；加科思－Ｂ（1167）低見1.2元，收報1.23元，跌1.6%；知行汽車科技（1274）低見15.26元，收報15.56元，跌4.54%；正通汽車（1728）低見0.066元，收報0.078元，升8.33%；德信服務集團（2215）低見1.1元，收報1.1元，跌8.33%；眾誠能源（2337）低見1.57元，收報1.61元，升1.9%；德康農牧（2419）低見29.6元，收報29.8元，跌0.67%；友寶在線（2429）低見3.57元，收報3.57元，跌4.03%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，無升跌；大生地產（0089）低見1.71元，收報1.73元，升0.58%；銀建國際（0171）低見0.086元，收報0.091元，升1.11%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；正商實業（0185）低見0.15元，收報0.15元，跌3.23%；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.92元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.05元，收報1.07元，升0.94%；謝瑞麟（0417）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；WAI KEE HOLD（0610）低見0.64元，收報0.7元，升1.45%；合富輝煌（0733）低見0.43元，收報0.43元，跌6.52%。

異動股

上升異動股，包括，中國疏浚環保（0871）收報0.22元，升46.67%；友芝友生物－Ｂ（2496）收報6.19元，升46.34%；中國衛生集團（0673）收報0.7元，升40%；靖洋集團（8257）創52周高，見0.188元，收報0.082元，升32.26%；天利控股集團（0117）收報0.23元，升31.43%；微盟集團（2013）創52周高，見3.25元，收報3.25元，升31.05%；智昇集團控股（8370）創52周高，見3.14元，收報3.14元，升30.83%；紫荊國際金融（8340）收報0.068元，升23.64%；中國創意控股（8368）收報0.55元，升22.22%；立高控股（8472）收報0.91元，升21.33%；聯洋智能控股（1561）收報0.144元，升20%。

下跌異動股，包括，中國智能健康（0348）收報0.117元，跌20.41%；易居企業控股（2048）收報0.11元，跌20.29%；吉盛集團控股（8133）收報0.32元，跌20%；華康生物醫學（8622）收報0.135元，跌19.64%；直通電訊（8337）收報0.073元，跌17.05%；朗華國際集團（8026）收報0.305元，跌15.28%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.25元，跌15.25%；時時服務（8181）收報0.089元，跌15.24%；海納星空科技（8297）收報0.028元，跌15.15%；萬馬控股（6928）創上市新低，見0.05元，收報0.051元，跌15%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.051元，跌13.56%。

其他報道

滬深三大指數半日向上 創板指守住2200點

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升7日 創兩個月 貨幣總結餘降

東亞證券：料以舊換新政策延續至明年 予比亞迪「增持」評級 目標價310元

世茂據報減價25% 放售東涌世茂喜來登酒店

巴西：從比亞迪工廠救出163名受「奴役」中國工人

內地網民飲咖啡飲出曱甴 瑞幸：門市蟲害檢查和消殺記錄完整無異常

馬斯克旗下xAI 60億美元融資 獲英偉達等參與

高盛料日圓貶值有限 吸引外資購買日本股票

滬深三大指數高開 人行進行641億人幣逆回購

新世界據報以3.67億出售Artisan Hub

港股ADR升40點 夜期高水41點 港股半日市

美債息上升 3月10年息差兩年最闊 道指升66點 連升3日

北水增持盈富 減持國美