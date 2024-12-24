中銀指，貸款將用於先正達香港的再融資及一般企業用途，包括支持落實相關可持續發展目標以彰顯其對可持續發展的承諾。中銀香港作為此筆銀團貸款的可持續發展結構協調行，協助先正達集團訂立可持續發展目標，並協調取得香港品質保證局的第二方意見。

中銀香港環球企業金融部總經理盧莹表示，該銀團貸款原計劃籌組30億美元，由於市場反應熱烈，獲得超過2.6倍的超額認購，最終增加至45億美元。中銀香港已連續19年保持港澳地區銀團貸款市場安排行的首位，將繼續推動綠色和可持續金融發展，為客戶提供合適的金融方案，支持及鼓勵企業實現可持續發展目標，助力低碳經濟轉型。

先正達香港的母公司先正達集團是中國中化控股有限責任公司旗下農化板塊的營運平台，也是全球最大的農化公司，在植物保護、種子和作物營養產品市場佔據領先地位，業務遍佈100多個國家。

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