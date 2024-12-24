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賽目科技昨通過聆訊

智能網聯汽車（「ICV」）仿真測試公司賽目科技昨日通過港交所聆訊，光銀國際爲獨家保薦人。

招股書顯示，賽目科技專注於智能網聯汽車仿真測試技術的科技公司，主要從事ICV仿真測試產品的設計及研發並提供相關測試、驗證和評價解決方案。根據弗若斯特沙利文資料，按2023年收入計，賽目科技是中國ICV測試、驗證和評價解決方案行業的最大市場參與者，市場份額約為5.3%；也是中國ICV仿真測試軟件及平台市場的最大市場參與者，市場份額約為5.9%。

招股書續指，公司業務具有季節性，於往績記錄期間，公司於下半年交付的項目及錄得的收入均高於上半年。財務方面，賽目科技2023年全年收入1.76億元（人民幣，下同），按年增長21.38%。公司擁有人應佔溢利5547.9萬元，按年增加10.23%。截至今年6月30日止六個月，賽目科技收入5556萬元，按年大增156.9%，錄得公司擁有人應佔虧損474.3萬元。

 

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