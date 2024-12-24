該集團指，市場反應熱烈。該貸款還引入一項與預定的可持續發展績效目標（「SPTs」）掛鈎的利率調整機制，使香港寬頻在成功達成指定關鍵績效指標（「KPIs」）時，可享有降低的借貸成本。

香港寬頻已委託惠譽常青（Sustainable Fitch）對框架提供第二方意見（「SPO」），並對其給予「良好」的整體評級。該SPO確認框架符合貸款市場協會、銀團與貸款交易協會及亞太區貸款市場公會提出的《可持續發展掛鈎貸款原則》。

SLL貸款由中國銀行（香港）、法國巴黎銀行、國泰世華商業銀行香港分行、東方匯理銀行香港分行、星展銀行有限公司、ING BANK N.V.香港分行及東亞銀行作為授權牽頭安排行、賬簿管理人及主承銷商，並由富邦銀行（香港）、法國外貿銀行、上海浦東發展銀行香港分行、台北富邦商業銀行參與。東方匯理銀行香港分行及ING BANK N.V.香港分行擔任聯席可持續發展協調人，羅斯柴爾德恩可則為香港寬頻提供財務顧問服務。

香港寬頻持股管理人及財務總裁余頌廷表示，「透過這項再融資交易，香港寬頻不僅改善了貸款條件，還為企業在可持續性和問責性方面樹立了新標準。我們針對緩解氣候變化及網絡安全關鍵績效指標的追求，彰顯了我們對創造更可持續未來及安全數碼環境的堅定承諾。我們相信，將融資計劃與這些關鍵目標結合，不僅能提升業務績效，還能為全球帶來更好的未來」。

東方匯理銀行亞太區科技業務主管Nancy Cheng評論，他們非常高興能參與香港寬頻首筆可持續發展掛鈎貸款，為香港電訊市場開創先河。ING銀行亞太區科技、媒體及電訊和醫療保健業務主管Shalini Sujanani表示，今次具標誌性的SLL貸款反映金融策略與環境及社會目標看齊日益重要，他們期待通過此次合作協助香港寬頻實現有意義的影響。

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