華潤醫藥（3320）宣布，旗下華潤昂德生物藥業遞交的注射用重組人組織型纖溶酶原激酶衍生物（瑞通立）的新適應症上市申請已獲批，用於急性缺血性卒中（即缺血性中風）（AIS）患者的溶栓治療。其料這可有效降低患者用藥成本，減輕社會和家庭經濟負擔。
瑞通立作為第三代靜脈溶栓藥物，僅包含天然組織型纖溶酶原激活劑對纖維蛋白的高度特異性和酶活性區域，具有更長的半衰期，更強的溶栓效果。而卒中是中國乃至全球的主要死亡原因之一，具有高死亡率和高致殘率的特點。中國每年約有200萬卒中新發病例，其中缺血性卒中約佔80%，而靜脈溶栓是目前缺血性卒中的主要治療方式。
該集團表示將不斷加大研發投入，進一步推動研發領域取得突破進展，豐富華潤醫藥製藥板塊的產品線。華潤醫藥在午市時收報5.56元，升1.09%。
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