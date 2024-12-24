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巴西叫停比亞迪新廠建設 或涉違反巴西勞工法

彭博社報道，巴西當局本周一表示，在比亞迪（1211）於巴伊亞州興建的新電動汽車工廠中勞動的163名中國工人正在堪比奴役的條件下工作和居住。當局續指，已經將該批工人解救，並下令暫停施工。

巴西當局指，該163名員工的工作時間超出巴西的法定工時，甚或每周連續工作七日，一名員工甚至曾連續工作25天。員工生活條件惡劣，部分員工睡在缺少床墊的床鋪上，且需要31人共用一個衛生間。此外，建築公司扣留了該批員工的護照及多數工資，若工人於6個月內離職將無法獲得任何工資。目前當局已關閉了工人宿舍，直至地方監管機構確認設施完全達到標準。

該163名員工受僱傭於比亞迪的外判建築公司「Jinjiang Construction Brazil」。比亞迪巴西負責人回應稱，比亞迪完全遵守巴西所有法律，特別是關於包裝工人權利及人格尊嚴。比亞迪發聲明稱，公司過去數周對相關外判工人的工作和居住環境已進行詳細評估，並多次要求建築公司改善。目前已終止與前述外判建築公司的合作關係，涉事員工將被轉移至賓館。

 

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