普縉預期，2025年發展商將會持續積極沽售手上項目，在減息周期下，明年實際按揭息率仍有下跌空間，供款比例將進一步下降，加上往年新盤樓價已較高峰期下跌約三成或以上，令「上車客」可透過較低成本購入樓宇質素較佳的新盤項目，或以同樣成本購入樓齡和面積較大的舊樓。

該行指，個別新盤豪宅項目不受整體樓價下調影響，甚或創出區內呎價新高紀錄，相信2025年豪宅物業市場可保持穩中向好的發展。至於寫字樓方面，由於市場未及消化新增的辦公室樓面，加上相關需求仍然疲弱，預計2025年寫字樓售價和租金將會持續向下調整。其更料明年商舖租金在零售及餐飲行業處於收縮狀態下表現平淡。在明年內地對外貿易的不確定性增加下，市場對工廈及倉庫物業的需求存在變數，惟基於較低空置率下，該行展望年內工廈及倉庫物業市場前景審慎樂觀。

至於商廈市場方面，今年市場上錄得約十多宗全幢物業成交個案，部份物業原屬酒店發商住用途，並改裝成學生宿舍。該行表示現時大專學生宿位處於「求過於供」的狀態，建議市場可將部份較合適的商廈改裝為學生宿舍可於短期內增加宿位供應，亦可協助業主將相關資產透過重新定位和改造而增值，增加回報率，從而令投資物業市場氣氛改善。