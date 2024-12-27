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美債息回軟 道指升28點 連升5日創一周高

美債息回軟，債息差個別發展，金龍指數創兩周高，道指連升5日創一周高，標指、納指下跌。美國持續申領失業救濟人數升至三年多來最高，反映失業者需要花更長時間才能找到工作。市場交投清淡，勞動力數據未改變對利率前景的押注。比特幣等加密貨幣下跌，隨著衍生品未平倉頭寸大量到期，預計周五市場將出現動盪，比特幣隔晚跌2.7%。

道瓊斯工業平均指數收漲28點，升幅0.07%，報43325點。標普500指數收跌2點，跌幅0.05%，報6037點。納斯達克綜合指數收跌10點，或0.06%，報20020點。

聯合健康升1%，報511.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而Salesforce跌0.79%，報341.72元，拖累道指16點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報259.02元，升0.31%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報195.6元，跌0.26%，亞馬遜(美：AMZN)收市報227.05元，跌0.87%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報603.35元，跌0.72%，英偉達(美：NVDA)收市報139.93元，跌0.2%，微軟(美：MSFT)收市報438.11元，跌0.27%，Tesla (美：TSLA)收市報454.13元，跌1.76%。

歐洲STOXX 600指數假期休市。德國DAX指數假期休市；法國CAC 40指數假期休市；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數升0.42%，報6974.56點。

美國2年期債息曾跌最多0.24%，是12月24日後最大跌幅，當日跌幅為0.32%。低見4.3221厘，是12月23日4.306厘後最低。收市報4.3283厘，是12月20日後收市新低，當日報4.3102厘。

美國10年期債息曾跌最多0.44%，是12月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.75%。低見4.5686厘，是12月23日4.5163厘後最低。收市報4.5827厘，是12月20日後收市新低，當日報4.5222厘。

美2年期10年期債息差擴闊，曾高見27.611基點，是12月24日27.615基點後最闊。收市報25.029基點，是2022年6月6日後收市最闊，當日報30.757基點。連續4日擴闊，累計0.021基點，對上一次連升4日是12月11日。

美3個月10年期債息差收窄，曾收窄至21.272基點，是12月23日17.506基點後最窄。收市報24.033基點，是12月20日後收市最窄，當日報18.916基點。

金龍指數曾升最多0.91%，是12月24日後最大升幅，當日升幅為1.15%。高見7008.36點，是12月12日7121.76點後最高。收市報6974.56點，是12月13日後收市新高，當日報6983.14點。升4日，累計升181.93點，對上一次連升4日是12月3日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月3日。

道指曾升最多0.18%，是12月24日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見43373.98點，是12月18日43688.97點後最高。收市報43325.8點，是12月17日後收市新高，當日報43449.9點。連升5日，累計升998.93點，對上一次連升5日是11月26日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是11月22日。

標指曾跌最多0.54%，是12月20日後最大跌幅，當日跌幅為0.59%。低見6007.37點，是12月24日5981.44點後最低。收市報6037.59點，是12月23日後收市新低，當日報5974.07點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月4日。

納指曾跌最多0.71%，是12月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.06%。低見19888.11點，是12月24日19813.76點後最低。收市報20020.36點，是12月23日後收市新低，當日報19764.88點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月4日。

 