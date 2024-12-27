個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.25%，折合報420.29元；阿里巴巴（9988）升0.65%，折合報83.57元；美團（3690）升0.5%，折合報155.85元；匯控（0005）升0.02%，折合報76.52元；建行（0939）跌0.77%，折合報6.47元。

道期現跌0.114%；標期現跌0.14%；納期現跌0.18%。日本東證指數現升0.53%；韓國KOSPI指數現跌0.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.62%。

VIX指數隔晚升3.22%或0.46點，報14.73點。

紐油現升0.01%或0美元，報69.63美元；布油現跌0.43%或0.31美元，報73.26美元；金價現跌0.03%或0.8美元，報2632.78美元；LME 銅期貨隔晚升0.43%或38.5美元，報8950.5美元。比特幣現跌0.15%或146.32美元，報95550.45美元；美國10年期債息現升0.04%或0.002厘，報4.5847厘。

今日焦點股份可留意：

佑駕創新（2431）今日上市，定價17元。

S&T HLDGS（3928）最快今日公布業績。

小米（1810）據報正搭建GPU萬卡集群，大力投入AI大模型。

阿里巴巴（9988）據報擬將韓國業務與易買得合併，交易估值40億美元。

京東（9618）逾2萬名客服獲加人工，平均加薪2個月。

藥明康德（2359）擬售WuXi ATU英、美業務，佔營業收入2.4%。

TCL電子（1070）售巴西空調業務套現逾2.77億元。

天瑞（1252）先舊後新配售集資4700萬，九成用於還債。

新特能源（1799）撤回A股上市及暫停10萬噸項目。

中匯集團（0382）旗下華商職業學院4.38億建新會校園。

亞博科技（8279）出資3500萬向螞蟻銀行（澳門）增資。

太地（1972）連續8年獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。

中移動（0941）子公司與埃及電訊達成策略商業協議，發展海底基建及企業方案。

華潤醫藥（3320）子公司推第三代缺血性中風溶栓劑。

香港寬頻（1310）簽署52.5億元可持續發展掛鈎貸款協議。

中銀（2388）牽頭先正達45億美元銀團，為今年亞太最大宗可持續表現掛鈎貸款。

中渝置地（1224）：委任張松橋女兒張渝翎為執董。

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