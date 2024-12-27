日本內務省公布，東京扣除生鮮食品的消費者價格上漲2.4%，漲幅高於前一個月的2.2%。數據為8月以來最高，但略低於市場預期的2.5%。通脹加快上漲，主要原因是天然氣和電費補貼逐步取消後能源價格上漲。

東京通脹數據通常被認為是日本全國通脹趨勢的領先指標。另外數據顯示11月勞動力市場保持相對吃緊。

勞動力數據顯示，就業市場持續吃緊，企業繼續面臨通過提高工資留住和吸引員工的壓力。根據厚生勞動省的數據，11月工作-求職人數比例維持在1.25不變，失業率依然為2.5%。日本經濟產業省發布數據，11月工業產值按月下降2.3%，零售額增長1.8%。

每百日圓兌港元曾升值最多0.22%，是12月20日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.95%。升值至4.9272，是12月26日4.9456後最強。現報4.9262，升值0.2%。

每美元兌日圓曾貶值最多0.21%，是12月20日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.94%。貶值至157.66日圓，是12月26日157.08日圓後最弱。現報157.77日圓，貶值0.14%。

其他報道

港股ADR升105點 夜期低水174點 佑駕創新上市

美債息回軟 道指升28點 連升5日創一周高