恒指今早低開14點或0.08%，報20083點，大市成交金額13億元；國指今早低開2點或0.04%，報7301點。恒生科技指數開市報4524點，升0.38%。上升股份比例為8.64%，下跌為7.09%，無升跌為84.26%。