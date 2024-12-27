恒指今早低開14點或0.08%，報20083點，大市成交金額13億元；國指今早低開2點或0.04%，報7301點。恒生科技指數開市報4524點，升0.38%。上升股份比例為8.64%，下跌為7.09%，無升跌為84.26%。
藍籌20隻升，41隻下跌，22隻無升跌。理想（2015）升3.59%，報98元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌2.88%，報27元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報98元，升3.59%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報27元，跌2.88%。
恒指續高於50天線(20041.04點)。科指續高於10天線(4472.72點)。
佑駕創新（2431）今日上市，定價17元。開報18.6元，升9.4%。
S&T HLDGS（3928）最快今日公布業績。無成交，報2.66元。
小米（1810）據報正搭建GPU萬卡集群，大力投入AI大模型。創52周高，見33.5元，開市報33.5元，升2.29%。
阿里巴巴（9988）據報擬將韓國業務與易買得合併，交易估值40億美元。開市報83元，跌0.18%。
京東（9618）逾2萬名客服獲加人工，平均加薪2個月。開市報138.7元，跌1.56%。
藥明康德（2359）擬售WuXi ATU英、美業務，佔營業收入2.4%。開市報55.25元，跌0.72%。
TCL電子（1070）售巴西空調業務套現逾2.77億元。開市報6.21元，無升跌。
天瑞（1252）先舊後新配售集資4700萬，九成用於還債。開市報0.335元，跌2.9%。
新特能源（1799）撤回A股上市及暫停10萬噸項目。開市報7.73元，跌0.64%。
中匯集團（0382）旗下華商職業學院4.38億建新會校園。無成交，報2.14元。
亞博科技（8279）出資3500萬向螞蟻銀行（澳門）增資。無成交，報0.203元。
太地（1972）連續8年獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。開市報15.9元，無升跌。
中移動（0941）子公司與埃及電訊達成策略商業協議，發展海底基建及企業方案。開市報75.6元，跌0.59%。
華潤醫藥（3320）子公司推第三代缺血性中風溶栓劑。開市報5.56元，無升跌。
香港寬頻（1310）簽署52.5億元可持續發展掛鈎貸款協議。開市報5.1元，升0.2%。
中銀（2388）牽頭先正達45億美元銀團，為今年亞太最大宗可持續表現掛鈎貸款。開市報25.2元，無升跌。
中渝置地（1224）：委任張松橋女兒張渝翎為執董。無成交，報1.18元。
破頂股包括，小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見31元，開市報31元，升0.16%；小米（1810）創52周高，見33.5元，開市報33.5元，升2.29%；匯控（0005）創52周高，見75.5元，開市報75.5元，升0.8%；農業銀行（1288）創52周高，見4.45元，開市報4.45元，升1.37%；匯豐控股（0005）創52周高，見75.5元，開市報75.5元，升0.8%；小米集團－Ｗ（1810）創52周高，見33.5元，開市報33.5元，升2.29%；微盟集團（2013）創52周高，見3.4元，開市報3.4元，升4.62%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見33.5元，開市報33.5元，升2.29%；匯控（0005）創52周高，見75.5元，開市報75.5元，升0.8%；農業銀行（1288）創52周高，見4.45元，開市報4.45元，升1.37%。
創上市新低，包括ＦＩ二南方日經（7515）低見60元，開市報60元，跌3.54%。
創52周低，其中包括，建業實業（0216）低見0.64元，開市報0.64元，跌3.03%；易大宗（1733）低見1.27元，開市報1.27元，跌0.78%。
異動股
上升異動股，包括，烯石電車新材料（6128）開市報0.046元，升15%；弘浩國際控股（8375）開市報2.78元，升14.88%；億都（國際控股）（0259）開市報3.02元，升14.83%；量子思維（8050）開市報0.25元，升13.64%；朗華國際集團（8026）開市報0.345元，升13.11%；金山雲（3896）開市報5.19元，升12.1%；中興通訊（0763）開市報24.15元，升9.77%；光啟科學（0439）開市報1.98元，升8.2%；志道國際（1220）開市報0.095元，升7.95%；速騰聚創（2498）開市報31.4元，升7.9%；WMCH GLOBAL（8208）開市報0.031元，升6.9%。
下跌異動股，包括，九台農商銀行（6122）開市報0.61元，跌7.58%；華新手袋國際控股（2683）開市報0.5元，跌5.66%；世界（集團）（0713）開市報0.59元，跌4.84%；達芙妮國際（0210）開市報0.237元，跌4.44%；恩典生命科技（2112）開市報0.112元，跌4.27%；澳優（1717）開市報1.91元，跌4.02%；中食民安（8283）開市報0.048元，跌4%；ＦＩ二南方日經（7515）創上市新低，見60元，開市報60元，跌3.54%；智欣集團控股（2187）開市報0.6元，跌3.23%。
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