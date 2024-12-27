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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR、港元升值 創兩個月高、最強 貨幣總結餘上升

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升4.48點子至4.58435%，是10月8日後最高，當日報4.61423%。對上一次連升8日是10月2日，當日拆息報4.34476%。

港元現報7.7621元升值57點子，曾貶值最多11點子，報7.7689元，亦曾升值最多58點子，升值至7.762元，是10月14日7.7611元後最強。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.58億元，較再上一日增0.05億元，總結餘是12月20日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升70.04點子至5.17476%，是10月14日後最高；1星期HIBOR升65.3點子至5.53714%，是2023年12月28日後最高；2星期HIBOR升4.17點子至4.96631%，是10月8日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.02點子至4.35286%，是12月23日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.18506%，是12月23日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.2%，是12月24日後最低。

美元指數現報108.166升值0.037點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4207%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年11月22日，當日利差報-0.8287%。

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