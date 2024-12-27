恒指今早低開14點，高位升86點，低位跌88點，高低波幅175點。上升股份比例為24.97%，下跌為30.44%，無升跌為44.58%。

恒指半日升23點或0.12%，報20121點，大市成交金額856億元；國指升12點或0.17%，報7316點。恒生科技指數收報4561點，升1.2%。

藍籌股成交金額400.03億元，佔大市成交46.73%；科指成份股成交金額303.15億元，佔大市成交35.41%；國指成份股成交金額366.76億元，佔大市成交42.84%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.14%，至56.27億元，佔大市成交6.57%。牛熊證成交金額30.42億元，減少5.68%；窩輪成交金額25.84億元，減少2.28%。

藍籌31隻升，44隻下跌，8隻無升跌。理想（2015）升7.4%，收報101.6元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌4.25%，收報33.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報101.6元，升7.4%；跌幅最大的是閱文（0772）收報25.95元，跌4.07%。

恒指續高於50天線(20041.81點)。科指續高於10天線(4476.39點)。

北水南下合計淨流入48.88億元，較上日減少6.49%，連續第7日流入，累計流入390.39億元，對上一次連續7日淨流入是11月22日。北水本月累計流入780.52億元，按月減少37.57%，金額是9月後新低，連續第18個月流入。

佑駕創新（2431）今日上市，定價17元。創上市新高，見18.88元，收報18.7元，升10%。

S&T HLDGS（3928）最快今日公布業績。收報2.45元，跌7.89%。

小米（1810）據報正搭建GPU萬卡集群，大力投入AI大模型。創52周高，見34.95元，收報34.55元，升5.5%。

阿里巴巴（9988）據報擬將韓國業務與易買得合併，交易估值40億美元。收報82.35元，跌0.96%。

京東（9618）逾2萬名客服獲加人工，平均加薪2個月。收報135.7元，跌3.69%。

藥明康德（2359）擬售WuXi ATU英、美業務，佔營業收入2.4%。收報54.15元，跌2.7%。

TCL電子（1070）售巴西空調業務套現逾2.77億元。收報6.19元，跌0.32%。

天瑞（1252）先舊後新配售集資4700萬，九成用於還債。收報0.325元，跌5.8%。

新特能源（1799）撤回A股上市及暫停10萬噸項目。收報7.47元，跌3.98%。

中匯集團（0382）旗下華商職業學院4.38億建新會校園。收報2.15元，升0.47%。

亞博科技（8279）出資3500萬向螞蟻銀行（澳門）增資。收報0.201元，跌0.99%。

太地（1972）連續8年獲納入道瓊斯可持續發展世界指數。收報16.08元，升1.13%。

中移動（0941）子公司與埃及電訊達成策略商業協議，發展海底基建及企業方案。收報76.15元，升0.13%。

華潤醫藥（3320）子公司推第三代缺血性中風溶栓劑。收報5.63元，升1.26%。

香港寬頻（1310）簽署52.5億元可持續發展掛鈎貸款協議。收報5.13元，升0.79%。

中銀（2388）牽頭先正達45億美元銀團，為今年亞太最大宗可持續表現掛鈎貸款。收報24.95元，跌0.99%。

中渝置地（1224）：委任張松橋女兒張渝翎為執董。收報1.18元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.82元，收報11.8元，升1.03%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見10.34元，收報10.26元，升0.39%；高偉電子（1415）創上市新高，見29.6元，收報28.75元，跌0.86%；康耐特光學（2276）創上市新高，見23.25元，收報22.3元，升6.95%；一脈陽光（2522）創上市新高，見67.3元，收報66.95元，升5.1%；金山雲（3896）創上市新高，見6.7元，收報6.19元，升33.69%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見32.75元，收報32.45元，升4.85%；佑駕創新（2431）創上市新高，見18.88元，升10%；越疆科技（2432）創上市新高，見24.05元，收報23.85元，升23.96%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9040.55元，收報9040.4元，無升跌；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1142.6元，收報1142.6元，升0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1050.15元，收報1050.15元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1164.3元，收報1164.3元，升0.05%；比亞迪電子（0285）創52周高，見43.6元，收報43.2元，升3.47%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見34.95元，收報34.55元，升5.5%；比亞迪電子（0285）創52周高，見43.6元，收報43.2元，升3.47%；工行（1398）創52周高，見5.2元，收報5.15元，無升跌；中國銀行（3988）創52周高，見3.99元，收報3.94元，跌0.51%；匯控（0005）創52周高，見75.55元，收報75.35元，升0.6%；建行（0939）創52周高，見6.52元，收報6.45元，跌0.62%；農業銀行（1288）創52周高，見4.45元，收報4.39元，無升跌；交行（3328）創52周高，見6.35元，收報6.34元，升1.12%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.435元，收報0.45元，跌6.25%；新宇環保（0436）低見0.042元，收報0.042元，跌17.65%；瑞浦蘭鈞（0666）低見11.5元，收報11.6元，跌1.36%；中國衛生集團（0673）低見0.25元，收報0.365元，跌47.86%；知行汽車科技（1274）低見14.8元，收報15元，跌3.6%；銳信控股（1399）低見0.175元，收報0.176元，跌2.76%；力高集團（1622）低見0.199元，收報0.208元，跌1.89%；金石控股集團（1943）低見0.067元，收報0.067元，跌4.29%；眾誠能源（2337）低見1.55元，收報1.58元，跌1.86%；友寶在線（2429）低見3.51元，收報3.57元，無升跌。

創52周低，包括，漢國置業（0160）低見1.06元，收報1.06元，跌1.85%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，升1.96%；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.93元，升1.09%；建業實業（0216）低見0.64元，收報0.64元，跌3.03%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.121元，收報0.121元，跌6.92%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；易大宗（1733）低見1.25元，收報1.27元，跌0.78%；完美醫療（1830）低見2.19元，收報2.2元，跌0.9%；東曜藥業－Ｂ（1875）低見1.48元，收報1.58元，跌1.25%。

異動股

上升異動股，包括，神通機器人教育（8206）創52周高，見0.08元，收報0.063元，升40%；金山雲（3896）創上市新高，見6.7元，收報6.19元，升33.69%；量子思維（8050）收報0.29元，升31.82%；世大控股（8003）收報0.121元，升31.52%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）收報1.85元，升29.37%；中港石油（0632）收報0.56元，升27.27%；博駿教育（1758）收報0.148元，升25.42%；越疆科技（2432）創上市新高，見24.05元，收報23.85元，升23.96%；懶豬科技（8379）收報0.088元，升23.94%；新都酒店（8315）創上市新低，見0.04元，收報0.059元，升22.92%；靖洋集團（8257）收報0.1元，升21.95%。

下跌異動股，包括，中國衛生集團（0673）創上市新低，見0.25元，收報0.365元，跌47.86%；中國三三傳媒（8087）收報0.335元，跌25.56%；九台農商銀行（6122）創上市新低，見0.495元，收報0.51元，跌22.73%；能源及能量環球（1142）收報0.51元，跌20.31%；環能國際（1102）收報0.068元，跌18.07%；中顯智能齊家控股（8395）見52周低0.33元，收報0.395元，跌17.71%；新宇環保（0436）創上市新低，見0.042元，收報0.042元，跌17.65%；中國集成控股（1027）收報1.1元，跌17.29%；沿海家園（1124）收報0.134元，跌16.25%；高維科技（2086）收報0.415元，跌15.31%；國茂控股（8428）收報0.415元，跌14.43%。

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