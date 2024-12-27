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【羅仕揚專欄】只要有錢，人人都可以申請做人才

桌球「世一」卓林普透過優才計劃成為香港居民，剛剛在聖誕節前領取了身份證。為了證明香港依然具有國際吸引力，當局當然藉此大肆宣傳，上載了一條讓世一食菠蘿包及蛋撻的片段，叫他幫忙「說好香港故事」。然而這邊廂唱好，那邊廂世一卻在記者前放閃，直認女友才是來港定居的主要原因。人才辦雖然捉錯用神，不過也不能說是完全錯誤，畢竟「說好香港女神故事」，也是「說好香港故事」的一種。

能成為優才，從來都不容易，畢竟要在國際上擁有傑出成就，才有機會通過到優才計劃的甄選機制。不過，看看那張優才計劃的名人名單，也有些「響噹噹」的名字，例如曾被傳「劣迹藝人」名單的趙薇、還有早年涉嫌嫖妓的李雲迪等。然而為了搶人才，優才以外，現在還有高才、專才和IANG，香港大門確實向著所有方向，特別是向著北方而打開的。

優才、高才、專才、IANG，香港人普遍也不知道這些機制的分別，然而你只要去一去小紅書，相關討論、介紹及親身示範的短片，肯定過萬條。雖然小紅書上充斥著投訴香港物價貴、居住空間小、生活質素低的評論，不過身體是最誠實的，香港對於不少內地人來說，依然是一個值得嚮往的地方，能夠有機會來港定居，甚至拿到一張香港永久性居民身份證，也是人生計劃其中一件一定要達到的目標。

著名財經評論員林一鳴在兩三個月前，寫了一篇廣為傳閱的鴻文，說香港有三大行業仍有優勢，分別是醫療、教育及資產管理，這三方面也總結了為甚麼內地人要成為香港人的原因。香港醫療水平高，但公立醫院收費極便宜，縱使有時輪候時間較長，但對比內地不少地區仍有質素保證；有錢的去私家醫院，別人對香港醫療設施及技術水平仍然較有信心，花錢也覺得花得比較值。同樣地，香港教育制度對不少內地家長來說，依然是信心保證，直資私立學術水平高，國際學校早已摒棄填鴨式教育，加上國際認受性暫時仍更高，子女未來到海外升學的路線圖也更易計劃。單是這兩點，已令不少富人或知識份子，為子女急不及待南移香港定居。

資產管理方面，更是說到不少內地人的心坎裡，畢竟如何將錢放置在更安全的地方，是不少內地人的考量。來港開個銀行或理財戶口只是第一步；再進一步是拿到香港人的身份，享受低稅率、零外匯管制及資本帳流通的優勢；加上香港特區護照出行極便利，周遊過百個國家均完全免簽證，吸引力大到連保安局局長，也認為「就算呢一刻無，如果想申請係申請唔到」是具阻嚇性的懲罰。內地人出行經常都要考慮簽證問題，若特區護照成功在手，必定帶來更多重的便利。

優才難達，高才也不算特別易，單是年收入達250萬港元的A類高才，已經將不少人拒諸門外，當然B類及C類只需在全球百強大學畢業，難度已經降低很多，但畢竟很多富人發跡初期，背景學歷不夠好，後來賺到第一桶金才去進修，但高才只計學士、不計碩士博士，及後發奮圖強也不能為他帶來一紙簽證。幸好還有企業家入境計劃，甚至還有專才及IANG，簡單來說，只要有一個大學學位，何愁沒有來港門路？

別忘記這些優才高才專才IANG的最終目的，是香港永久居民身份證，所以單是拿到暫時來港的簽證，並不能滿足他們的渴望。專才要留港，最基本就是要獲本港僱主聘用，IANG最終要成為香港人，也需要找工作。替專才、IANG續簽的生意亦應運而生，像成立空殼公司假扮被招聘，又或通過中介公司真招聘，真的獲得一間真實營運的公司的聘約，但卻需要「自己出糧畀自己」，這些都是聽過的生意模式。捱得過七年，就有身份證，這都是不少專才及IANG堅持的原因。

然而在這些搶人才的機制上，還有一個叫「頂尖人才」的機制，簡單來說就是由來港之後獲聘兩年，年收入達到200萬，就可獲得一個較長年期的續簽，變成了3+5或2+6的形式。不明白？就是某年收入達到200萬，基本就能獲得7年或以上簽證，之後就可申請到永久居民身份證。腦筋急轉彎，有甚麼方法可以讓專才或IANG，以最快及合法的方式獲得200萬的年薪？自然是以佣金為主收入的代理工作，包括地產代理、保險代理、汽車代理，甚至是珠寶銷售員或奢侈品銷售員，只要家族夠有錢，有人肯買樓、買保險、買車、買珠寶、買包包，200萬年收入不是夢，而且手頭上的資產價值不會流失，兼且賺了個香港人身份！

以上種種，又以地產及保險代理，出現IANG自己買單、自己收佣、自己拎埋香港永久居民身份證的個案最多，畢竟你去招聘網站，以續簽作招徠的地產及保險代理的團隊，多不勝數，招募亦最落力，皆因IANG買樓買保單後，上線也有錢收；而且新車落地隨即折讓、珠寶及奢侈品的價格波幅也甚大，反觀買樓最不濟也可以收租，最差也有兩厘回報吧；保單若果是儲蓄產品，只要夠長命，回本只是時間問題，甚至有機會有不俗的預期回報。可以說，拿出去換簽證賺身份證的錢，最後也可以收回，兼且有佣收，損失的只是短期流動性。

「如果咁有錢，駛咩用專才或IANG，直接投資移民咪得！」對，不過如果是內地人，首先要用些少錢，拿個非洲或太平洋島國國籍，再要拿出3000萬現金，當中的300萬要如投名狀般，拿去投資政府相關基金，預期會是潑出去的水。由於買樓要買5000萬以上才計數，而且額度只計1000萬，買樓只會令移民預算大增，根本不會考慮；其餘2700萬可投資的，只有波動性更高、有機會虧損的基金、股票、投連險等。相對來說，差不多的投資額用來買樓買保險，又可賺佣又有機會回本，誰比較化算？

自己買樓買單自製收入，豈不是違背了當初推出高才專才IANG的搶人才初心？你說政府當初想出這個「頂尖人才」機制，沒有考慮過這情況嗎？肯定有，但為何仍任由這漏洞存在？或許，「搶人才」從來不是重點，只要有錢，人人都可以是人才；能夠利用簽證為香港樓市或資產管理行業帶來資金，為甚麼要阻止？

羅仕揚